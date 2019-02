▲ 越南河內大都會酒店(Metropole Hotel)。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩將在今晚會面,地點選在越南河內大都會酒店(Metropole Hotel;全稱 Sofitel Legend Metropole Hanoi)。《彭博》記者前往現場並公開酒店內部的畫面,而酒店外頭的大馬路目前都已封鎖,準備迎接這兩位強人。

川普與金正恩將於晚間6點30分見面,之後展開約20分鐘的一對一會談,7點舉行晚宴,雙方可能各自帶領兩名官員前往。金正恩胞妹、北韓宣傳鼓動部第一副部長金與正也在昨晚先行前往酒店探勘。

An inside look at the Sofitel Legend Metropole Hanoi, which South Korean media says is the location for at least part of the Trump-Kim Summit#TicTocTrumpKim pic.twitter.com/irjTNJHj3S