國際中心/綜合報導

川金二會登場,如今美國總統川普(Donald Trump)的行程也已公開。根據CNN報導,他稍後將離開下榻飯店赴河內主席府,並與越南國家主席阮富仲(Nguyen Phu Trong)及總理阮春福(Nguyen Xuan Phuc)共進午餐。

▲ 川普已在26日晚間到訪越南,下榻JW萬豪酒店( JW Marriott hotel )。(圖/路透)

根據外媒記者拿到的第一手行程,川普將在當地11時左右抵達河內主席府(Presidential Palace),先與阮富仲進行雙邊擴大會談,並進行商業貿易協議簽署儀式。

接著,到了當地中午12時左右,川普會前往河內市政廳與阮春福會面,隨後進行工作午餐會。CNN指出,阮富仲也會一同加入午餐會。在會談結束後,川普將直接回到下榻飯店。

▲▼ 越南阮攸中學(Nguyen Du secondary school)的學生在河內主席府前手舉越南、美國國旗。(圖/路透)

美越雙方結束27日白天的正式行程後,迎來的是全球關注的「川金二會」。川普料在6時左右從下榻飯店出發前往河內索菲特傳奇大都會酒店(Sofitel Legend Metropole Hanoi),並於6時30分正式與金正恩會面。

根據行程表,川普與金正恩會在簡短寒喧後,在6時40分開始進行一對一會談;到了7時整,2人將共進晚餐,直到8時35分才會離開現場,返回下榻飯店。

Here's Trump's public schedule for the summit tomorrow in Vietnam, which starts today Eastern time. pic.twitter.com/JsGnFYeOA1