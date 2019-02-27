影／無人麻辣鍋「爆炸噴紅油」！黑衣男一個沒公德move　全店人遭殃

▲麻辣鍋在客人走後2分鐘左右，突然爆炸噴油。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

重慶一間火鍋店22日晚間發生「火鍋爆炸事件」，1名男客人在離桌前將地上撿到的打火機丟進剛關火的麻辣火鍋中，接著和另外2名同桌友人離開。由於當時沒人發現，打火機在2分鐘後就發生爆炸，造成店內的客人、員工都被油噴濺到，所幸沒有人員傷亡。

這間火鍋店位在重慶南岸區，當時有3名男客人一起前來用餐，結完帳後在店內又坐了一會，其中1名全黑打扮的男客人嘴裡叼著菸，離開前把地上撿到的打火機直接扔進剛關火的麻辣紅油鍋裡頭。1名中年女員工隨後上前簡單收拾碗盤，接著回到位子上休息吃晚飯。

▼黑衣男彎腰拾起地上的打火機。（圖／翻攝自梨視頻）

▲黑衣男把打火機丟進麻辣鍋裡。（圖／翻攝自梨視頻）

打火機在仍有200度高溫的火鍋中「加熱」2分鐘後，終於爆炸噴飛，嚇得在場的人大聲尖叫。女員工表示，整鍋油濺得其他客人背上都是，連電視機和牆上都沾滿難以去除的油漬；火鍋店老闆說，整間店和裡面的人都有被油漬噴到，但好險沒有人直接被燙到皮膚。

▲客人前腳一走，一名中年女員工就上前收拾碗盤，幸好爆炸時已經回到座位上。（圖／翻攝自梨視頻）

老闆說，與3名客人並沒有發生任何糾紛，由於當時是晚餐時間，員工們也都在吃飯，「要是我們沒吃飯（在收拾桌子），那後果真的是不敢設想。」對於客人隨手把打火機丟進火鍋的舉動，老闆願意想成只是無心之過，加上沒有造成人員傷亡或損失，決定不報警。