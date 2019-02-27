　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／無人麻辣鍋「爆炸噴紅油」！黑衣男一個沒公德move　全店人遭殃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黑衣男離開前一個動作…2分鐘後麻辣鍋爆炸噴油　她驚險躲過。（圖／翻攝自梨視頻）

▲麻辣鍋在客人走後2分鐘左右，突然爆炸噴油。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

重慶一間火鍋店22日晚間發生「火鍋爆炸事件」，1名男客人在離桌前將地上撿到的打火機丟進剛關火的麻辣火鍋中，接著和另外2名同桌友人離開。由於當時沒人發現，打火機在2分鐘後就發生爆炸，造成店內的客人、員工都被油噴濺到，所幸沒有人員傷亡。

這間火鍋店位在重慶南岸區，當時有3名男客人一起前來用餐，結完帳後在店內又坐了一會，其中1名全黑打扮的男客人嘴裡叼著菸，離開前把地上撿到的打火機直接扔進剛關火的麻辣紅油鍋裡頭。1名中年女員工隨後上前簡單收拾碗盤，接著回到位子上休息吃晚飯。

▼黑衣男彎腰拾起地上的打火機。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼黑衣男離開前一個動作…2分鐘後麻辣鍋爆炸噴油　她驚險躲過。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼黑衣男離開前一個動作…2分鐘後麻辣鍋爆炸噴油　她驚險躲過。（圖／翻攝自梨視頻）

▲黑衣男把打火機丟進麻辣鍋裡。（圖／翻攝自梨視頻）

打火機在仍有200度高溫的火鍋中「加熱」2分鐘後，終於爆炸噴飛，嚇得在場的人大聲尖叫。女員工表示，整鍋油濺得其他客人背上都是，連電視機和牆上都沾滿難以去除的油漬；火鍋店老闆說，整間店和裡面的人都有被油漬噴到，但好險沒有人直接被燙到皮膚。

▲▼黑衣男離開前一個動作…2分鐘後麻辣鍋爆炸噴油　她驚險躲過。（圖／翻攝自梨視頻）

▲客人前腳一走，一名中年女員工就上前收拾碗盤，幸好爆炸時已經回到座位上。（圖／翻攝自梨視頻）

老闆說，與3名客人並沒有發生任何糾紛，由於當時是晚餐時間，員工們也都在吃飯，「要是我們沒吃飯（在收拾桌子），那後果真的是不敢設想。」對於客人隨手把打火機丟進火鍋的舉動，老闆願意想成只是無心之過，加上沒有造成人員傷亡或損失，決定不報警。

ET快訊
車床小鮮肉月入10萬！蛇蠍女搞姐弟戀　「悲劇結局」她狂剁9袋
成功嶺「教室音響晚上就響」　軟弱班長臉慘白爆衝說真相

關鍵字：重慶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「寒假作業」沒寫完挨罵　14歲女逃1300公里外裝失憶！警一個觀察戳破

31條一周年／《31條惠台措施》「涵蓋22省區」　盤點15地實施成果

影／無人麻辣鍋「爆炸噴紅油」！黑衣男一個沒公德move　全店人遭殃

31條一周年／統戰vs.惠台　兩岸官方「仙拚仙」各自表述

女兒被打…狠父衝校園「捅死10歲男同學」　他慟：血海深仇必報

沙國所有學校「將開漢語課」　盼打開中沙經貿往來大門

影／騎車「０距離」緊貼砂石車！他載小孩下一秒「消失輪縫」　當場遭輾斃

懸缺3月　福建組織部長胡昌升接任廈門市委書記

任正非內部談話曝光　稱華為「已進入戰時狀態」

星巴克「貓爪杯」開賣！　網搭帳棚瘋搶　代購喊破台幣6千

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

青峰《歌手》飆唱《Silence》　楊乃文氣pupu：極度可惡

「寒假作業」沒寫完挨罵　14歲女逃1300公里外裝失憶！警一個觀察戳破

31條一周年／《31條惠台措施》「涵蓋22省區」　盤點15地實施成果

影／無人麻辣鍋「爆炸噴紅油」！黑衣男一個沒公德move　全店人遭殃

31條一周年／統戰vs.惠台　兩岸官方「仙拚仙」各自表述

女兒被打…狠父衝校園「捅死10歲男同學」　他慟：血海深仇必報

沙國所有學校「將開漢語課」　盼打開中沙經貿往來大門

影／騎車「０距離」緊貼砂石車！他載小孩下一秒「消失輪縫」　當場遭輾斃

懸缺3月　福建組織部長胡昌升接任廈門市委書記

任正非內部談話曝光　稱華為「已進入戰時狀態」

星巴克「貓爪杯」開賣！　網搭帳棚瘋搶　代購喊破台幣6千

杜先生電費被超收？內政部跟上《還願》：何房東我勸你善良

金鍾國、潔西卡來台指定！肉超嫩「馬鈴薯豬骨湯」還原家鄉味

北市通河街公寓失火　63歲身障男成焦屍

沖繩現場／郭泰源是史上最強投手！火腿球探：當年赴美一定成功

10億成立「台農發」虧損1/3　陳吉仲：會很快損益兩平

世籃賽／美洲區陣容豪華　35名NBA球員齊拚奧運

春遊補助擬不分年齡「每人500元」　觀光局：特色行程還會加碼

川金二會今登場　從新加坡到越南「7大重點」看世紀無核化談判

不實廣告最高罰200萬！內政部擬修選罷法　徐國勇：不只因為選舉

小鋼砲議員失聯11天！探視美艷助理遭槌打14下　獨子出面曝奇言怪行

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

大陸熱門新聞

他緊貼砂石車　下一秒當場遭輾斃

與丈夫大吵！媽媽抱孩子31樓丟..

女兒被打　狠父衝校園捅死男童

陸星巴克貓爪杯開賣　代購一個6..

他走前一扔…2分鐘後麻辣鍋「炸..

抽中新車！他當天兌獎卻變「這個..

前女友約他上山脫光　被打劫4...

擴大交流　沙國各學校將開漢語課

點破！　國台辦前副主任：國民黨..

31條一周年／統戰vs.惠台 ..

才剛來台　上海周波任遼寧副書記

2歲女童慘墜18樓　奇蹟生還

他借3600擺攤　8天狂吸7...

懸缺3月　胡昌升接任廈門市委書..

更多熱門

相關新聞

影／重慶公車暴衝人行道　釀2死13傷

重慶雲陽縣今（24）日下午13時許驚傳一起嚴重交通事故，一輛公車疑似煞車失靈衝上人行道，導致2人死亡、2人重傷，11人輕傷。監視器曝光畫面可見，該輛公車當時急速衝上人行道，路邊的幾輛摩托車、小貨車均受波及，一旁水果店的民眾全看傻眼，趕緊走避遠離事故現場。

過年拜祖先墳墓垮掉　全家1死3傷

重慶春節遊客4700萬 　收入824億元

18位同事只包1紅包　新娘氣炸

催生二胎！婆婆「蓋3層樓房」送孫

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎漏餡

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

1.6克拉婚戒噴飛不見　准人妻急哭：他要離婚

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

吳子嘉：我跟你幹到底　繼續爆料趙家寶

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面