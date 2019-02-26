OVO擴大遠傳friDay影音合作　「影迷餐」只要249元

▲OVO與遠傳friDay影音擴大合作，推出影迷餐訂閱方案。（圖／OVO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

網路電視平台OVO今（26）日公布了其2019年營運策略，將結合各大OTT服務推出高C/P值專屬訂閱方案，以衝刺服務收入。因此，繼四季線上、愛奇藝後，OVO將再度攜手遠傳friDay影音推出頻道+追劇+電影只要249元、免費30天的「影迷餐」，以及強檔電影、首部1元的「單片館」。

OVO指出，繼年前與遠傳friDay影音共同打進家樂福後，OVO再度與遠傳friDay影音擴大合作，鎖定家庭影迷，推出「影迷餐」與「單片館」兩大服務，讓沒時間上電影院的影迷，在沙發上就可輕鬆欣賞最新院線電影。影迷餐「頻道 + 追劇 + 電影」不需綁年約，每月只要249元，免費體驗30天且隨時可取消；單片館自由度高，看多少付多少，萬部強檔電影每部特價49元，第一部只要1元。

OVO指出，影迷餐提供優惠的方案給大電視看OTT族群，原本的自由選50頻道為每月99元、fiDay影音每月199元，而現在訂閱同時擁有的影迷餐，每月只要249元，特惠84折！強檔電影的單片館，原租借價格每部89元，開幕慶期間全部只要49元，還贈送第一部只要1元的好康。