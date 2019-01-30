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9天連假很無聊？買OVO電視盒請你看遠傳friDay影音

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▲▼ OVO打出電視盒不用錢的策略。（圖／OVO提供）

▲到家樂福買OVO電視盒，送你看遠傳friDay影音。（圖／OVO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

為了搶攻過年宅在家看電影追劇的OTT商機，台灣電視盒品牌OVO攜手遠傳旗下friDay影音，在今年過年期間推出買電視盒請你看friDay影音活動。今年過年買台電視盒，全家大小一起輕鬆在家看周潤發、郭富城兩大男星飆戲的《無雙》和女神卡卡主演的《一個巨星的誕生》。

OVO創辦人吳有順觀察，這幾年由於傳統電視內容一再重播，手機或電腦看YouTube或追劇逐漸流行，但是讓全家人不再圍著電視，反而各自回到房間，一家人難以交流情感。電視盒相較於傳統電視，有開放多元的優勢，想要觀看即時電視頻道，隨選電影大片，或者利用長假一口氣看完一整集戲劇，還支援YouTube、卡拉OK或遊戲APP，是全家團圓、將家人聚集在客廳的神器。

friDay影音表示，根據使用者行為分析，隨著大螢載具推動，近期大螢幕使用比例成長180%，且男性多半為目標性的挑片觀影，女性則偏好參考排行榜挑片，春節假期將至，預期今年農曆年假用戶觀看時間將會成長二成。

客廳之戰白熱化，friDay影音再次與台灣電視盒第一品牌OVO合作，除了滿足消費者大螢幕觀影需求，也共同打入實體通路家樂福，將friDay影音帶給更多電視觀眾，讓更廣大的民眾有機會接觸到OTT影音服務！

家樂福「買OVO請你看friDay影音」活動即日起至2019年3月1日止，凡於全台家樂福門市購買OVO電視盒，就送friDay影音45天免費序號，並加送3部單片電影，最新、最強電影《無雙》、《一個巨星的誕生》、《猛毒》、《一屍到底》、《花甲大人轉男孩》、《亞洲瘋狂富豪》等都可在家全家大小一同歡看，還有機會抽中Samsung 43吋4K電視。

OVO電視盒提供正版授權18台電視頻道，更可以每月99元價格自由選50個喜愛觀賞的頻道，並支援自訂頻道讓觀眾把YouTube內容加到電視盒中大電視播放。

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關鍵字：OVO,電視盒,遠傳,friDay

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