OVO/燦坤推國民電視盒　「大電視看OTT」不用1,500元

▲「國民電視盒」OVO R5限時特價1,490元。（圖／OVO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

為迎接大電視看OTT的趨勢，台灣電視盒品牌OVO攜手燦坤，推出「國民電視盒」OVO R5，原定價2,390元，配合燦坤1/11~14的會員特典日，特價下殺1,490元，就可入手第一台電視盒。

根據Netflix 2018年公佈的報告數據指出，全球70%的觀看時間發生在電視上，而非手機、平板或電腦。多數人在電腦（40%）或手機（25%）訂閱Netflix服務，但在訂閱6個月之後，絕對多數（70%）觀看時數轉移到電視上。

OVO創辦人吳有順表示，從Netflix的數據即可清楚發現，用大電視看OTT線上影視已是全球趨勢，台灣OTT熱潮自2016年OTT元年開始，去年開始發生剪線潮，觀眾收視習慣從電視移往手機上看OTT，最後回到用電視收視OTT內容的趨勢越來越明顯。

預期2019年將迎來「全民大電視看OTT」趨勢，因此推出「國民電視盒」，與3C通路燦坤合作，期望以入門價格讓更多觀眾享受大電視追劇的樂趣，預計四天會員特典活動業績將上看400萬。

燦坤發言人林彩莉表示，看好即將到來的農曆年9天連假，消費者闔家團圓有觀影追劇等影音享樂需求，故燦坤與於OVO在4天會員特典期間推出史上最殺的優惠價，燦坤會員不用1,500元就可入手OVO國民電視盒，盡享多元精彩的OTT影音內容。