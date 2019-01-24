挑戰300億電視市場　OVO電視盒不用錢

▲OVO打出電視盒不用錢的策略。（圖／OVO提供）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣電視盒品牌OVO宣佈從硬體銷售升級「訂閱」模式，打出「電視盒不用錢」，並推出超級VIP會員，50個頻道自由選與眾多尊榮服務，每月平均只要249元，還加送愛奇藝VIP服務，比分開訂閱更便宜，電視盒還免費供觀眾使用；以「訂閱制」搶攻年產值300億的電視訂閱市場。

OVO認為，成為其OTT內容超級VIP有三大優勢：

品牌電視盒不用錢—訂閱超級VIP方案，不用買電視盒，不用裝機設定費，就能免費使用台灣第一品牌OVO電視盒。

完全開放第三方內容—可以無腦轉台看新聞、戲劇、綜藝、體育、生活、卡通頻道，也可追劇隨選隨看線上影音平台內容，例如愛奇藝台灣站的《延禧攻略》、韓劇《男朋友》等上萬部戲劇電影，還可以觀看YouTube和自由安裝第三方APP，滿足家中各年齡層多元娛樂需求。

獨家打破分組收費「頻道自由選」—傳統電視幾百個頻道但常看只有幾十台，而MOD雖然有多組套餐，但是想看的頻道分散在不同套餐，都想看卻得花出更多錢。OVO獨家提供頻道自由選功能，觀眾可以從100多個頻道任意選自己想看的50個頻道，最彈性、最划算，頻道附加追劇只要目前電視平均資費半價不到的249元。

OVO指出，前市面上訂閱50個頻道自由選方案平均每月99元（年費1,188元），訂閱愛奇藝平均每月158元（年費1,899元），合計每月要257元，加上電視盒不用錢（N1市價2,390）看兩年平均每月100元，總計每月要357元，現在使用OVO超級VIP每月只要249元，可任選50個頻道觀看，並附贈愛奇藝VIP，等於直接7折價格，還不到平均電視月租費的半價。

OVO超級VIP套餐，年繳$2,988元，平均月繳249元，獨享OVO服務，包括電視盒免費借（只需押金）、50台頻道自由選、封閉社團、限定見面會、購物優惠等會員專屬權益，現在還限時加贈愛奇藝VIP一年，且提供OVO N1主流電視盒（市價2,390）免費收視，只收押金1500元，期滿不續約即可退押金；想要下載更多APP使用的玩家，可選擇記憶體更大的OVO Z1旗艦電視盒（市價3,990），押金2500元期滿可退。

▼台灣家用電視服務比較表。（表／OVO提供）