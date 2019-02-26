桃林鐵路路廊活化　打造南昌營區成為新的影視基地

▲台鐵林口線路廊活化工程成功路至大坑路段開工。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

原供運送煤礦至林口發電廠的「桃林鐵路」，停駛7年後，桃園市政府26日舉行「台鐵林口線路廊活化工程成功路至大坑路段」開工典禮。市長鄭文燦指出，桃林鐵路的全部改善工程預計於2020年5月完工，桃林鐵路將變為都市中非常具有魅力的休閒綠帶，並提供龜山、桃園、蘆竹地區的市民朋友休閒遊憩的新選擇。

鄭文燦說，桃林鐵道活化將帶動鄰近區域發展，例如虎頭山物聯網創新基地，占地約5公頃，已被選為「亞洲‧矽谷計畫」自駕車測試場地，同時設立育成中心；南昌營區也將因為桃林鐵路活化，交通更便利，市府預計與文化部、台南藝術大學合作，將南昌營區打造成為新的影視基地，帶動北桃園蓬勃發展。

▲▼桃林鐵路路廊活化工程，將帶動北桃發展。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦表示，桃林鐵路全長約19.2公里，自2012年停駛迄今已7年，為改善桃林鐵道閒置、混亂、雜草叢生等問題，市府規劃全長10.3公里的路廊活化計畫，總經費4億7,526萬元。其中，山鶯路至成功路約1.3公里長的休閒景觀廊道，去（2018）年10月底完工啟用，沿途植栽綠意盎然，搭配鐵道懷舊風格，獲得市民的喜愛。

而第三標工程成功路至大坑路段今天也正式開工，將沿線保留鐵道文化、同時設置自行車道、休閒步道，美化沿線景觀，並規劃部分路段設計為星光鐵馬道，第四標工程大坑路至南山路段也將在下個月開工，預計全部工程於2020年5月完工。