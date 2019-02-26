「喝了再上？」　酒駕遇警察急加速落跑…後座友人倒栽蔥

記者李忠憲／台中報導

張姓男子與同事到人力仲介公司派工，喝酒打發時間後騎車雙載準備上工，大白天臉紅通通引來員警攔查。張男疑因心虛加油門落跑，同事卻重心不穩「倒栽蔥」，連同自己都犁田，所幸只有輕傷。張男自知躲不過，酒測值0.31，只能乖乖被警方依公共危險罪嫌送辦。

▲男子跟同事酒後騎車上工，遇警察落跑卻摔倒犁田。（圖／記者李忠憲翻攝）

第二警分局立人派出所員警23日上午9點多執行機車巡邏勤務，在中清路、漢口路口等紅燈時，發現一輛機車往右方經過，車上男騎士及後方男乘客均滿臉通紅，疑似酒駕。員警立刻亮警示燈鳴笛追上，到路口時要求等紅燈的2人靠邊停車受檢。

▲員警發現2人滿臉通紅，上前要求靠邊停車受檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲後方乘客反應不及，往後摔個倒栽蔥，一臉驚魂未定。（圖／記者李忠憲翻攝）

豈知，騎車的37歲張姓男子疑似心虛，竟突然猛加油門，右轉落跑，員警跟上時，只見後方乘客應該來不及做心理準備，重心往後直接摔個倒栽蔥倒地，而張男也因此犁田。

▲▼酒駕男子關心同事傷勢，經酒測發現超標。（圖／記者李忠憲翻攝）

「跑什麼！」員警拉住張男的側背包背帶，並上前關心摔個字腳朝天的乘客有沒有怎樣，張男也想關心同事，但他身上散發酒味，在警方逼問下，才坦認自己有喝酒。警方拿杯水給他漱口，他還喃喃自語說「沒用啦！」果然酒測值0.31，隨後帶回派出所。

張男坦認說，他跟朋友是人力派遣工，跟同事到人力仲介公司等派工，一起喝高粱和啤酒打發時間，接著騎車雙載準備上工，哪知道就遇上警察。他摔車起來後，看到同事摔倒躺在地上，滿臉驚魂未定，讓他很內疚。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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