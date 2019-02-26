中美貿戰重擊台商　南通推進出口保險、貿易糾紛補貼留人

▲江蘇省南通市26日舉辦說明《關於深化通台經濟文化交流合作的若干實施意見》記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／南通報導

儘管近期中美貿易磋商出現好轉跡象，但貿易戰確實已對不少製造業台商帶來衝擊，有業者私下形容「金融海嘯都沒那麼慘」，訂單一下子少了五成，為此江蘇省南通市地方惠台措施的具體落實辦法中，就推出針對企業遭遇貿易風險的補貼措施，再輔以各類投資獎勵、同等待遇推動達到留才引才。

南通市位處江蘇省，與上海僅一江之隔，近年積極建設打造為大上海地區北翼門戶，目前已有2000多個台資項目在此落地，聚集不少以製造業為主的台商，而為進一步深化通台合作，南通市台辦於26日舉辦記者會，說明日前發布的《關於深化通台經濟文化交流合作的若干實施意見》50條措施，共涵蓋經貿合作、人才交流、就業創業實習學習、文化交流、居住生活五大領域

▲貿易戰火影響台商在陸佈局規劃。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，在美中貿易戰風險影響台商布局的背景下，南通市惠台措施中第21條明定，台資企業參加國外反傾銷、反補貼、美國337調查等貿易糾紛的應訴案件律師費，以及對進口商品反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施調查申請並被商務部立案調查的案件律師費，將給予全額補助，惟同一案件最高不超過100萬元人民幣的優惠；此外，給予台資企業投保進出口、海外投資保險的補貼。

於鼓勵台資企業發展、通台經貿合作上，還包括支持台商投資高端紡織、船舶海工和電子信息三大南通重點支柱產業，提供土地優惠、同等待遇、支持參與政府採購外，還有台灣同胞在市區總投資5億元人民幣以上，可提供不超過1億元人民幣的補貼。

南通市台協會長劉璟芳受訪時提到，中美貿易摩擦對給在陸經營的台商帶來很大壓力，考量彼此業態多元、經營模式不一，因此這50條中，「每一條都很重要」，以第21條為例，相信馬上會有受波及的台商提出申請，此外如開放台商參與政府採購、基礎建設等，都是轉型參與內需市場的好機會，若相關措施得以推進落實，將有利台商度過2019年的經營挑戰。

另有經營製造業的台商也私下指出，由於他的下游廠商多以外銷美國為主，導致自己工廠從去年中美貿易爭端爆發以來，訂單率持續銳減，先是在去年11月降了3成後，這幾天過完年回來後又發現「原來已經掉了5成」，「前景真的很不明確」，現在除了加快腳步轉經營內銷，也希望能抓住當前的政策機遇。

南通市台辦主任趙男男進一步指出，南通市50條中，還包括支持台灣高層次人才來通發展、放寬就業培訓資格和執業資格認定、推進兩地院校合作、展開各產業及文化藝術交流，以及協助辦理台胞證、參與社會保險、納入公共租賃房保障範圍、住房公積金等，還有對創業項目的股權投資支持、住房補貼。南通市人民政府副秘書長王智強調，南通惠台50條的推出，主要目的就是讓台商台胞能在這裡「暢通無阻」。

趙男男補充，今年南通將重點實施「台企好康行動」，包括透過惠台措施資料印發、走訪台資企業、拜訪台胞、舉辦講座等方式，做好台商台胞服務工作。



▼南通市台協會長劉璟芳。（圖／記者陳政錄攝）

