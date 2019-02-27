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放不下渣男！癡情女心痛跑去跳江...現任女友嚇死：還給妳

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▲▼癡情女心痛跑去跳江...現任女友嚇死：還給妳 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲癡情女忘不掉前男友，一時想不開去跳江 。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

浙江一名24歲的癡情女，過年前與相戀四年多的男朋友分手，但兩人分開後，癡情女才發覺自己依舊忘不了前任，於是日前趁前男友生日時買了蛋糕送給他，想讓他回心轉意，不料對方卻直接把蛋糕扔了，心痛無比的癡情女越想越難過，決定跳江自盡，幸好最後還是被警方帶回。

據《梨視頻》報導，該女向警方表示，前男友今年30歲，雖然家庭條件不好，但花錢卻完全沒有節制，還曾經向她借過2萬元人民幣（約新台幣9.1萬）。然而，兩人於除夕夜（4日）分手後，癡情女才發現自己根本放不下這段感情，甚至只要一安靜下來，就會想起他。

日前，癡情女趁著前男友生日，特地訂了一個蛋糕送他，沒想到對方收到後竟直接把蛋糕扔了，讓癡情女「真心換絕情」，再加上當時父親患有腎臟衰竭，正在加護病房治療，雙重打擊讓她一時想不開，決定跳錢塘江自盡。幸好最後警方及時到場，花了長時間勸說，才讓癡情女放棄輕生。

警方表示，事情曝光後，前男友的現任女友被癡情女的舉動嚇壞，於是透過前男友手機傳訊息表示，「雖然我們交往四個月了，但如果這男朋友妳喜歡，我就還給妳。」看完訊息後，癡情女才發現，前男友竟是「無縫接軌」，且在分手前，就已經被劈腿了，驚覺對方原來是個扎扎實實的渣男。

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關鍵字：大陸,浙江,跳江,錢塘江,劈腿

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