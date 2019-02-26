第一次約女網友　台南載到桃園就「凍未條」…強制猥褻GG了

▲桃園市李姓男子搭載女網友卻趁機強制猥褻得逞卻吃上官司。示意圖。（圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名22歲李姓男子，去年認識女網友後未久隨即相約見面，李南下載女網友北上，藉故返回桃園住家拿東西，卻趁機在地下停車場強制猥女網友胸部、腰部等處，女網友尖叫反抗才讓李罷手，女網友逃離下車後報案，案發後，李雖與女網友達成和解，桃園地方法院仍依強制猥褻罪判處李有期徒刑6月、緩刑2年，另提供60小時義務勞務與參加法治教育5場次。

據桃園地院判決，李姓男子去年在網路上認識家住台南市已成年的女網友，雙方相約在2月21日由李男開車至台南載女網友到台北，李依約前往搭載，但是途中卻多次詢問女網友「第一次和誰發生性關係等性暗示」用語，女網友皆不願正面回覆，並暗自防備。



兩人共車至桃園時，李男藉故返家拿東西，並將車開到社區地下停車場，找到靠牆車位停放佯稱要整理物品，女網友趁李男整理時，進入車內反鎖車門，李男要求女網友打開車門，女網友開鎖要下車，李男竟進入車內，用手壓制女網友肩膀並撫摸胸部與腰部等處，女網友大聲尖叫反抗，李男唯恐驚動他人才罷手，驚魂未定的女網友下車後立即拿走車上行李報警處理。



檢警偵訊時，李男坦承犯行，事後也與女網友和解，桃園地院日前作出判決，李男若不服可提上訴。