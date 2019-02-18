冬瓜檸檬加「迷幻水」　色姊夫垂涎小姨子美色迷昏她！老公突回家

▲陳男利用事先網購準備的迷姦藥水，對小姨子下藥。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

新竹陳男已婚且育有3子，竟對已婚的小姨子產生了不該有的欲念，陳男為了得到小姨子，竟到情趣網站買「迷幻水」，趁機加在小姨子的飲料中，欲行不軌之事，所幸小姨子老公剛好回家，陳男嚇得奪門而出，小姨子才未受進一步侵害，新竹地院依以藥劑強制猥褻罪判色姊夫2年徒刑。

判決書指出，陳男愛慕已婚小姨子美貌，事先在網路購買名為「迷幻水」的不明藥劑後，在2017年10月的某日，趁小姨子到他的洗車店洗車時，藉機將「迷幻水」加進小姨子自己帶去的冬瓜檸檬飲品當中。

不知情的小姨子喝完加料的飲料後卻因藥效發作，感到頭暈不適、全身無力，陳男見時機成熟，便藉口要順道拿東西開車載小姨子回家休息。陳男趁小姨子坐在床邊嘔吐之際，假裝幫忙拍背、支撐身體，竟趁機對小姨子「揩油」，小姨子感到陳男有意無意間對她襲胸、撫腰，於是出言制止，陳男才收手，而就在此時，小姨子的丈夫突然返家，陳男見苗頭不對，只好趕快離開。

事後小姨子懷疑遭下藥，立即在丈夫陪同下報警，並抽血採尿化驗，陳男見難逃法網，遂坦承犯案。法官認為，陳男身為被害人姊夫，竟罔顧倫理，為逞一己私慾，竟以藥劑欲迷昏親人，事後雖小姨子心軟，不願姻親間對簿公堂，且顧慮姊夫與姐姐辛苦開洗車店，還有3個小孩要養，決定不提民事求償，且願意原諒陳男，新竹地院最後依以藥劑強制猥褻罪判刑2年、緩刑5年，陳男需向公庫支付15萬元。

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