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少女遭母男友多次猥褻離家出走　外婆怒：女兒私生活混亂

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離家出走。（圖／達志影像／示意圖）

▲少女因不想與黃男獨處，因此憤而離家出走。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

11歲國一少女因媽媽與黃姓男友交往後，竟多次利用與她獨處之際對她強制猥褻得逞，少女終於忍受不住爆發離家出走並向學校輔導老師揭發媽媽的男友惡行，只是事後少女的媽媽竟仍偏袒黃男，氣得心疼外孫女的外婆痛罵女兒。新竹檢方最後依5次強制猥褻幼女罪嫌起訴黃男。

黃男於2017年9月開始與11歲少女的媽媽交往，從此開始頻繁的進出少女家。在9月的開學後某日，黃男竟趁少女放學後在房間睡覺之際，將手伸入少女上衣內，對其來回撫摸胸部，少女雖被驚醒，但由於驚嚇過度無法即使反抗，因此仍被黃男猥褻得逞。

接著，過了幾日，黃男再度利用同樣方式，對少女隔著衣服撫摸她胸部，再次猥褻得逞。黃男又陸續以類似此手法，在家中沙發、房間等處對少女撫胸、摸腰，還有碰觸其她腿內側，合計共得逞3次。

少女苦不堪言，為了躲避在家中會不定時發生與黃男的獨處，因此總是藉口拖延回家時間，後來更因不想再與黃男相處，憤而離家出走2次。

最後少女終於無法承受而爆發，她在同學陪同下前往學校輔導室，找輔導老師揭發遭黃男猥褻多次之事。

輔導老師作證說，原本少女的個性乖巧聽話，後來因少女媽媽未盡照顧之責，少女慘遭媽媽男友多次猥褻後，才變了一個人。少女姐姐也證稱，自從黃男住進她們的租屋處後，妹妹明顯比以往更晚回家，黃男與她獨處時，也曾有想靠近她、抱她的動作，都遭她趕緊躲開，更表示，曾詢問妹妹離家出走原因，妹妹更不諱言因為不想看到黃男才會離家出走。

少女外婆也氣憤表示，少女媽媽平時都沒有盡到做媽媽的責任，私生活混亂，案發後知道女兒遭到猥褻，竟然還偏袒男友，等於是在外孫女傷口上撒鹽讓她遭受二度傷害。最後新竹檢方依5次強制猥褻幼女罪嫌（摸胸2次、摸大腿3次）起訴黃男。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：強制猥褻,性騷擾,未成年,同居

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