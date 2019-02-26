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2婚戒掉路邊！台南女急壞PO「戒套香蕉」海報協尋：他要和我離婚

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▲▼台南女掉婚戒，自製趣味海報協尋。（圖／翻攝自臉書／呂維胤-為你打拼）

▲台南女掉婚戒，自製趣味海報協尋。（圖／翻攝自臉書／呂維胤-為你打拼）

網搜小組／綜合報導

台南一名30多歲林姓女子日前到台南市南區金華路2段的一間全聯超市購物，但沒想到手上的鑽石和雙環兩枚戒指疑似掉在路邊，讓她急得報警，還自製了一張兩枚戒指套在香蕉上的「尋戒啟示」PO網，上面更提到可能爆發離婚危機，希望有好心人士可以幫忙，盡速歸還。

林女自製的海報上面斗大的字體寫道，「因為這個，他說要和我離婚」，下方有一根剝皮的香蕉，上面就套著她遺失的兩枚戒指，旁邊寫道掉落的時間為2月16日上午，在全聯停車場附近，希望好心人幫忙找，「台灣人最有愛心了，拜託多幫忙分享訊息」，而且已經向警察局報案。

《自由時報》報導，遺失戒指的林女提到，會在海報上這麼寫只是想吸引目光，其實這是她未婚夫1年前送的戒指，兩人近期就要結婚了，如今戒指遺失，恐怕無法帶著一起走紅毯，讓她焦急又心痛。其中一枚是1.6克拉的鑽戒，另一枚則是雙環戒指。

請繼續往下閱讀...

她表示，2月16日上午9點多，未婚夫開車載她到金華路2段的全聯超市買東西，在途中她為了擦護手霜就把戒指取下，放在腿上，到了全聯之後直接下車，當時的確有聽到物體碰撞的「鏗鏘」聲，但以為是包包撞到車門，就沒特別在意，之後買完東西兩人就上高速公路離開。

後來林女才發現東西不見了，當晚在車上都找不到，只好跟未婚夫坦承。事後有再度回到全聯附近尋找，但是沒有任何發現，並於18日報警。台南市議員呂維胤也在臉書粉磚上貼出協尋海報，希望網友幫忙分享，讓遺失的戒指早日物歸原主。
 

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關鍵字：婚戒,鑽戒,婚戒協尋,台南,金華路

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