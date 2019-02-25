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簽署承諾書　台南私校興國高中滿級分學生不受訪

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▲學測成績今公布，台南明星私校興國高中主動簽署不接受媒體採訪承諾書，校友表達肯定支持。（圖／翻攝自臉書我是興國人）

▲學測成績今公布，台南明星私校興國高中主動簽署不接受媒體採訪承諾書，校友表達肯定支持。（圖／翻攝自臉書我是興國人）

記者林悅／台南報導

學測成績25日公布，台南明星私校興國高中簽署不接受媒體採訪承諾書，校方表示詢問滿級分同學們，都表示沒想接受訪問，所以今年學校簽署承諾書，免去學生接受媒體訪問緊張情境，興國校友表達肯定支持。

興國高中指出，往年常有家長要求孩子的名字不要曝光，今年學校簽署承諾書，在學校粉專上可看到非常多的分享、留言都是抱持正向的肯定，校方也很欣慰能有這樣的回應。

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校方指出，教育環境變化快速，今日不再是以分數的高低作為教育成效的單一價值，期盼能引領著這一股浪潮，落實108課綱所強調的精神，發掘並重視每一為孩子的特質，考試的分數對每一位努力過的同學來說，都是屬於他自己的滿級分。

校方說各科級分數的分析，會做為老師將來教學的調整以及高三同學在選擇校系時的參考，是必須要做的升學輔導。

校方指出，今年大考中心公布的各科各標與往年相較之下，差異極大，推測應該是受大考五選四所影響，因此很難對照去年的標準來選擇，因此會依照學生的興趣、特質來進行輔導，鼓勵同學勇於挑戰，做好十足的準備。

在臉書上有所多興國校友表達支持校方作法，支持教育的多元價值，興國高中不缺席！因為每一位孩子在各個領域的努力都值得肯定！校長簽署承諾書，為每一位孩子喝采！身為興國人的大家都覺得驕傲。

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關鍵字：承諾書,台南,明星私校,興國高中,滿級分

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