重罰遏酒駕！再犯酒駕致人於死　視同殺人罪可處死刑

記者吳銘峯／台北報導

針對酒醉駕車加重刑責的問題，法務部宣示將朝「不確定殺人罪」修法，並在27日公布條文。其中酒駕致人於死罪的刑期，可處5到12年；酒駕致人重傷者處3到10年。至於再犯酒駕致死者，則可重處10年以上、無期徒刑或死刑；再犯酒駕致人重傷者，處5到12年有期徒刑。

此外，沒收車輛也是本次修法重點，法務部在刑法185-3條增訂沒收條款，只要呼氣酒測達0.25mg/L者，不管車輛是否為酒醉者所有，一律沒收。但若沒收有過苛之虞、車輛為被沒收者生活條件必須、車輛價值過低，得不為宣告沒收。

至於先前媒體報導，法務部研究世界各國立法例、相關文獻資料後，可能修法草案會決定酒測值0.75mg/L就視同殺人罪法辦。在這次法務部提出的修法規劃中，並未特別訂出門檻，仍以現有刑法的0.25mg/L為標準，至於是否加重，以是否「再犯」（包含「累犯」）為準。

另外這次修法中，也加入酒精鎖、戒癮治療等措施，酒精鎖因涉及主管機關交通部，法務部決定先以此當成檢察官緩起訴之條件，或從刑法緩刑條件中修法，以供法官決定使用。至於戒癮治療者，若酒駕者入監後，則開辦戒癮班、團體治療，而尚未入監者，必須由衛生福利部協助，提供戒癮處遇。

最後法務部指出，除了政府以刑罰遏止以外，還需要民間共同努力，希望未來能有民間組織與政府合作，長期推動避免酒駕發生。



▼法務部檢察司長王俊力，說明酒駕加重刑責。（圖／記者屠惠剛攝）