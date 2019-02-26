慈大與英國名校MU簽訂姊妹校　擁慈大學歷如虎添翼！

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

為提升學校的競爭力，慈濟大學持續與國際名校展開交流合作，繼與美國安德魯大學，泰國名校瑪西竇大學、納里萱大學簽訂MOU後，慈濟大學再與英國名校密德薩斯大學Middlesex University（以下簡稱MU）簽訂姊妹校，學研交流更進一層。

英國名校密德薩斯大學(MU）是一座位於倫敦北部亨頓的公立大學，自去年11月27日MU來訪迄今，與慈大在學術研究層面的合作更加全面發展，近日簽署的合作計畫中，雙聯學制是對慈大學生跨國學習、實質就業有實質的幫助。

未來凡就讀慈濟大學的學生，可藉由跨領域學習，加入生醫、語文類的科系，即可申請加入3+1雙聯學制（慈大3年＋MU 1年），畢業後可以取得兩個學校的學士學位畢業證書。

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慈濟大學學生人數3千多人，外籍生比例占約1成，雖然慈濟大學位處台灣東部花蓮，但因為有國際生的加入，也讓台灣學生增加了國際視野，彼此在良性競爭中，培養了立足世界的實力。

慈濟大學投注許多的教學資源在學生身上，除鼓勵學生參與各項國際競賽，也提供學生各種國際交流及海外學習經費補助。再加上學校近年來積極深耕與國外大學的學研交流，日後，慈濟大學的學生無論是跨領域、跨國際的學習，都能夠因學校強而有力國際策略夥伴的拓展，更加深廣。