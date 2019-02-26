雲林慈濟協助清掃氣爆住家　送愛到鄰里安定人心

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

雲林縣虎尾鎮一民宅日前發生氣爆造成傷亡，鄰居通報附近的慈濟志工協助關懷，慈濟志工經家屬告知需清掃協助，待消防鑑識完畢後規劃協助清掃。2月24日上午8點，近50位雲林縣虎尾鎮慈濟志工前往該戶協助清掃，也發給左鄰右舍「平安」吊飾，讓屋主的女兒黃小姐無助的心得以依靠。

雲林縣虎尾鎮一民宅於大年初三發生氣爆造成黃姓夫婦傷亡，嫁到外地的女兒黃小姐連日放下工作在醫院、娘家等各處奔波，正當黃小姐快要撐不下去，每天處在一個毫無頭緒的狀態時，接到雲林虎尾鎮慈濟志工的電話關懷，黃小姐才脫口說出房子清掃是她目前最大難題。

雲林縣虎尾鎮慈濟志工在消防鑑識後，啟動規劃清掃事宜。2月24日上午8點，雖然清晨細雨綿綿，仍有50位虎尾鎮慈濟志工前往集合。慈濟志工帶著探照燈、護目鏡、安全帽、鏟子、畚斗、竹掃帚、袋子、水桶、口罩、手套等，整隊前往黃家協助清掃。

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▲▼2月24日上午8點，雖然清晨細雨綿綿，仍有50位虎尾鎮慈濟志工前往黃家協助清掃。

清掃的慈濟志工中，有的罹癌、有的抱病前來，有的儘管每周需洗腎也前來支援。將近中午，慈濟志工全部清理完畢，廢棄物由清潔隊協助處理，里長鐘大焜也特地前來感恩慈濟志工。

慈濟志工為黃小姐與其先生、以及在醫院的傷者唱誦〈無量壽福〉祝福，志工也準備「平安」吊飾給黃家的鄰居，撫慰他們受驚嚇的心。

黃小姐看到慈濟志工無私協助清理自己的家，感動莫名，讓她許下心願。黃小姐表示，以前在電視看到慈濟志工救災，今天親身感受到這份恩惠，這個團體替社會做了很多有意義的事，等我有能力、我願意去回饋，投入志工的行列。





慈濟基金會表示，慈濟志工落實社區，協助急難救助與關懷，對於受災戶，慈濟志工會隨時陪伴與關懷，提供即時的需求服務。