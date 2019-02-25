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親子

扮愛麗絲遊燈會　期待女兒驕傲：我媽陪我一起ㄎ一ㄤ

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

台北燈節請來迪士尼經典人物米奇、米妮、布魯托助陣，還大張旗鼓舉辦封街遊行，連東京迪士尼海洋的達菲、雪莉玫也在出席名單中，吸引許多迪士尼粉絲（包括我們）追蹤消息，無奈天公不作美，遊行前一日就陰雨綿綿，當天上午更是大雨不停，那時，DAHLIA失望地看著窗外：「媽媽，雨下那麼大，米奇米妮還會出來嗎？」

小時候，因為原生家庭的暴力問題，我過著非常壓抑且超齡的生活，雖然去過很多地方，但那留在照片上的笑容，總參雜著緊張與不安，自從DAHLIA出生以後，我一直提醒自己不要重蹈覆轍，所以，我盡量用行動陪著她，該過節要過節，有dress code就要好好打扮，陪伴孩子的同時，我也被療癒了，她肆無忌憚的開懷大笑，抹去我陰暗慘綠的童年。

忘記從什麼時候開始，應該是DAHLIA保母辦萬聖節發糖小遊行的時候吧，她集結她自己的、正在托育的與之前帶過的孩子，一起向打過招呼的鄰居討糖，那時我想說，她這麼用心辦活動，我要以行動支持才對，所以，就戴個小皇冠跟軟糖去接孩子，沒想到，從那天開始我的Cosplay之路啊。

繼去年萬聖節活動，扮睡美人跟黑魔女梅菲瑟後，這次迪士尼遊行，DAHLIA盼望了好久，我們還事先去探勘路線，看到東京迪士尼的麵包車後，女兒更期待米奇米妮出現了，但說真的，這跟我原先想像的大型園區花車，還是有不小的規模差距，好像缺少些什麼？所以，我傳了訊息問朋友：「那天要不要一起扮裝？」

豈料，這雨從活動前一天開始下，下到一整個懷疑人生、懷疑主辦會取消活動啊，看著我們準備好的愛麗絲與紅心女王服裝道具，DAHLIA問我：「媽媽，這樣米奇米妮還會表演嗎？」我想了一下，回她：「如果看不到遊行，我們就自己去遊行！」於是，堅定起來，頂著這身奇裝異服搭車去。

到了西門會場，人潮沒有想像得多，但大雨濕濕答答真的太煩，米奇米妮穿著雨衣，站在車上跟大家揮手，DAHLIA開心了2分鐘，便隨著車陣過去恢復理智，她轉頭問我：「媽媽，沒有米奇米妮了嗎？」「對，沒有了，妳要去變裝了嗎？」「好！」

我們到走廊拿出權杖、皇冠等配件，再把外套脫下，露出藏在裡面的角色服裝，頓時，一群人來找我們拍照留念，DAHLIA很入戲，好似真的成了愛麗絲，要求合影的人也開心，畢竟台灣不常見到這種來參加活動還自發扮裝的，母女倆由看秀的，搖身一變成為演出者，一切只為了享受與孩子一起追求夢想的氛圍。

雖然我在脫外套的時候有掙扎了一下，不過拍過幾張照片也就習慣啦，自娛娛人嘛～穿著這身衣服走來走去，還跟女兒用惡作劇的語氣，偷偷討論：「路人會不會想說『咦，這邊怎麼會有紅心女王跟愛麗絲？』」語畢母女倆大笑，自嘲：「我們真的好好笑啊！」

我說：「如果看不到風景，那就自己去成為景色！」跟朋友會合以後，她說真可惜，天公不作美，DAHLIA沒看到米奇米妮表演，一定很失望！我回她，「不會失望啦！她長大以後，翻照片應該會說：『喔～我媽真的很ㄎ一ㄤ』，她會慶幸有我這樣願意陪她一起瘋的媽媽，才對啊～」

孩子的成長只有一次，我們都知道陪伴很重要，但鮮少有人實際去參與，大都是去某個定點，大人在那滑手機，讓小孩自己去玩，這對孩子來說不是陪伴，雖然還是在玩，但缺乏大人的參與，回想起來難免有種空虛感，下次有活動，不妨考慮帶著孩子一起玩，多參與一些，「一起努力完成某件事」，相信會讓親子之間的感情更融洽！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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