第二屆粵港澳健康大會協定　深港病人可至9醫院轉診

▲粵港澳三地主管開幕致詞。（圖／香港特別行政區政府）

大陸中心／綜合報導

第二屆粵港澳大灣區衛生健康合作大會25日在深圳召開，三地相關主管部門聯合發布「粵港澳大灣區衛生健康合作共識」，針對醫療技術、人才培養等多領域進行交流，並選定9間醫院供深、港病人進行試點轉診。

廣東省副省長張光軍致詞時指出，自粵港澳大灣區發展成為國家戰略後，廣東與香港、澳門以建造世界一流健康大灣區為目標，積極合作，目前基礎健康建設情況優良。他提到，日前國務院發布「粵港澳大灣區發展規劃綱要」，確立粵港澳大灣區衛生健康高質量發展的新目標、帶來新機遇。廣東將攜手香港、澳門一同落實新綱要，推動多領域合作全面升級、深化，打造世界一流健康大灣區。

「粵港澳大灣區衛生健康合作共識」包含：1.施行優良政策，鼓勵港澳投資者在大灣區投資醫療衛生產業、2.積極推動粵港澳中醫藥合作交流，促進中醫藥治未病（預防疾病）學術研討、理念推廣及科普、3.支持粵港澳醫學大學、醫療組織、科研機構組建中醫藥實驗室、產業鏈、4.鼓勵投資者在大灣區投資生物、醫藥領域、5.促進醫養結合，讓來粵養老的港澳長者有優質、衛生、安全的場所與服務。

深圳提供港澳來粵創設醫療機構良好條件，設置專門辦理的窗口，並承諾15個工作日內完成辦理手續，鼓勵醫療機構來粵辦醫。此外，深圳與香港分別選定7家公立醫院及2家醫院進行試點轉診的工作，提供移居大陸的香港長者便利的醫療服務。

北京大學常務副校長詹啟敏提到，這次交流讓三地衛生健康條件有突破性的發展，「每個醫院都有各自擅長醫治的疾病項目，不可能一間醫院就包打天下，一定要透過資源統籌、合作，達成資源妥善分配，透過這次會議，彼此截長補短，發展出更好的衛生條件。」