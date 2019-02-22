人民日報：大灣區是一國兩制三關稅　港澳身肩「引擎作用」　

▲粵港澳大灣區經濟總量佔廣東85個百份比以上，是世界第四大灣區。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》18日正式公布，在「一國兩制」下建設三關稅貨幣，創了全球先例，但也有人質疑此為「大陸同化香港」。人民日報海外版「望海樓」22日評論稱，該綱要提到香港百餘次、澳門近百次，這充分說明，中央政府重視港澳在推進大灣區建設中發揮優勢和作用，為港澳提供更加廣闊的舞台。

據望海樓22日的報導，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》百餘次提到香港，近百次提到澳門，這充分說明中央政府高度重視港澳在推進大灣區建設中發揮優勢和作用，支持港澳融入國家發展大局，增進港澳同胞福祉，保持港澳長期繁榮穩定的決心和信心。

▲粵港澳大灣區所覆蓋城市區域圖。（圖／翻攝《百度百科》網站）

報導指出，在大灣區龐大的城市群中，其功能定位各有不同、各有側重，但作為核心城市，香港和澳門被賦予發揮輻射帶動周邊地區的引擎作用。

報導稱，香港要鞏固和提升作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的地位，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，大力發展創新及科技產業，建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心；澳門要繼續致力打造世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，促進經濟適度多元發展。

據報導，世界著名幾大灣區如紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區，其規劃和建設都是在同一社會制度、同一體制的框架內進行；與它們相比，粵港澳大灣區是一個國家、兩種制度、三個法域和關稅區，流通三種貨幣，制度差異比較大；具體來說，粵港澳三地在經濟制度、法律體系、行政體制和社會管理模式等方面，在經濟自由度、市場開放度、營商便利度及社會福利水平等方面都存在不小差異；這些差異決定了粵港澳大灣區建設面臨其他灣區所沒有的制度和體制機制難題。

▼珠海市與澳門相近。（圖／CFP）

「對此，我們應該辯證看待」，報導稱，一方面，粵港澳大灣區內的制度性差異在一定程度上，影響大灣區內生產要素的高效便捷流通，有些問題難以用傳統思維破解，需要進行體制機制創新；另一方面，這種制度性差異正是粵港澳大灣區的特色和優勢所在，要把「一國兩制」下港澳優勢與廣東優勢結合起來，特別是把中國特色社會主義集中力量辦大事、一張藍圖繪到底的制度優勢充分發揮出來。

報導指出，中央有關部門相繼「出台了一系列便利港澳同胞在內地學習、就業、生活的政策措施」，比如符合條件的港澳居民可以申領港澳居民居住證。這項政策從去年9月1日實施以來，短短4個月時間裡，已經有近10萬香港居民、近2萬澳門居民申領了居住證。

報導稱，這意味著有10幾萬港澳居民在公積金、社保、教育、醫療、證照申辦、求職就業等方面可以享受與大陸居民一樣的權利和便利；隨著時間推移，這個證件的含金量和附加值將不斷增加，「正在制定和完善的其他便利港澳同胞的措施也將會陸續出台。」