香港5大名校來台搶學生　大學博覽會設面談區直接面試

▲大學入學博覽會除了國內學校攤位外，香港5大名校來台搶學生。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

少子化之後考生數量年年創新低，108年度學測成績將在下周一（25日）公布，2019大學暨技職校院多元入學博覽會今（23日）在台北、台中、高雄三區同步舉行，除了國內學校外，更有澳門高等教育局領軍的澳門專區7所學校跨海來台搶學生；香港5大名校將在北區的台灣大學舉行初次面試面談。

參加香港理工大學的中壢高中許同學表示，會來參加這次的面試，是因為先前看到香港理工大學的招生，發現該校的地點方便，又有很完善的實習管道，很希望未來有機會在該校就讀，目前是以「市場管理」、「廣告管理」兩個科系報考。

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面試結束許同學分享，面試過程10至15分鐘，並且是全英文面試，但是自己本身對於英文有信心，英文面試對她來說不是太難。提到面試題目，許同學提到，面試官問的問題都不會太複雜，主要是以為什麼以香港作為大學選擇、選擇香港理工大學的原因，以及未來的願景等等為面試主題。

▲2019大學暨技職校院多元入學博覽會在台北、台中、高雄三區同步舉行。（圖／記者崔至雲攝）

香港理工大學台灣招生負責人沈君倩表示，這次來面試主要來是看學生的語文能力以及學生分析能力，但是因為學生學測成績尚未出來，因此面試完還是會以學測成績為主，以去年招生名額來說，前往香港理工大學的台灣學生共有50名，其中更有10名有領獎學金。沈君倩認為，台灣入取的學生普遍均為優秀，也相當歡迎台灣學生報考香港理工大學。

建中畢業的賴相宇表示，自己目前是香港城市大學大一的學生，當初為選擇香港一方面覺得離台灣較近，家人比較可以放心，另外因為是全英文授課，認為可以與世界接軌，面對國際化的世界是相當不錯的經驗，自己在香港一年的時間，不僅拿到了一年16萬港幣的獎學金，也收穫良多，認識到很多不同國家的學生，未來如果可以，希望可以繼續在國外讀研究所。

▲香港理工大學來台面試 。（圖／記者范綱儀攝）

大學暨技職校院多元入學博覽會23至24日台北、台中、高雄三區同步舉行。除了國內學校設置攤位供學生參考外，海外留學區有港澳專區，包括，香港理工、香港浸會、香港教育、香港城大、香港嶺南大學、澳門科技大學、澳門大學、澳門理工學院、澳門旅遊學院、澳門城市大學、澳門聖若瑟大學、澳門科技大、澳門鏡湖護理學院、德國FHM科大、新加坡管理學院、早稻田大學、立命館亞洲太平洋大學、美國肯恩大學、諾丁漢大學、加拿大多倫多(UMC)、University of Warwick(英國)、University of Leeds(英國)等23所。

▲▼2019大學暨技職校院多元入學博覽會在台北、台中、高雄三區同步舉行。。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼2019大學暨技職校院多元入學博覽會在台北、台中、高雄三區同步舉行。。（圖／記者范綱儀攝）