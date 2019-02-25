嚴防大陸內地奶粉搶購潮　香港祭出「限奶令」

▲奶粉。（示意圖／達志影像）

記者蔡浩祥／綜合報導

自2008年大陸爆發毒奶粉事件，內地民眾多次前往香港搶購奶粉，甚至還有水貨出現。為此，港府今（25日）決定持續執行限制非本地人購買奶粉的「限奶令」，以免重現奶粉搶購潮，影響本地民生。

據了解，「限奶令」出台時間在2013年初，主要禁止個人從香港輸出供36個月以下嬰幼兒食用的奶粉或配方奶粉等，若被發現攜帶2罐以上的數量出境，攜帶人會被處以2年徒刑。

綜合港媒報導，食物及衛生局今天向立法會提交文件，表示相關措施過去6年有效遏制搶購奶粉情況，令奶粉供應鏈正常運作。

▲受2008年毒奶粉事件影響，香港持續控管奶粉銷售大陸數量。（圖／翻攝自時間財經）

該文件指出，考量到非本地人士對香港奶粉潛在需求龐大，一旦撤銷或放寬外地人購買奶粉，將會刺激水貨活動，奶粉供應鏈難以應付。

據公布，自2016年起，每年違反「限奶令」且被定罪的有3800宗，而且情況並未改善，顯示奶粉水貨活動持續存在。

有趣的是，為購買需要的奶粉，大陸網站還刊登文章，剖析香港、大陸兩地奶粉的區別，指大陸奶粉標準低、入準門檻較低，不像香港、台灣。

文章還分析出奶粉檔次，最高是美素、金裝雅培、香港的牛欄等。