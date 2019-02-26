提民進黨籍李進勇掌中選會　蘇貞昌：有經驗、有黨籍也沒關係

▲立法院邀行政院長蘇貞昌施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委王育敏26日在立法院總質詢時，追問行政院長蘇貞昌在中選會主委的提名案，質疑中選會主委在法制化後，打破慣例提名有黨籍的前雲林縣長李進勇。對此，蘇貞昌表示，在去年九合一選舉，看到選民排隊2、3小時，深深感覺無黨籍無經驗，不如有經驗，有黨籍也沒關係。

在中選會主委的人事任命上，自2000年以後，2009年中選會組織法也完成法制化，歷任中選會主委長達19年來，從黃石城、張政雄、賴浩敏、張博雅、劉義周、陳英鈐，均為無黨籍；不過蘇貞昌近來提名屬民進黨籍的前雲林縣長李進勇出任中選會主委，引起各界譁然。

對此，王育敏在立法院會總質詢時追問該議題，蘇貞昌坦言，李進勇出任中選會主委，是由他提名的人事案，並強調是在去年選舉當中，看到選民排隊2、3個小時後，深深覺得無黨籍、無經驗，不如有經驗，但有黨籍也沒有關係。

王育敏追問，「只有民進黨的人有資格嗎？有廣徵人才嗎？」蘇貞昌強調，進一步依照立法院通過的組織法規定，沒有說要無黨籍；王育敏則質疑，要白紙黑字寫進去才會依循？「這個原則不應需要白紙黑字，國民黨可以做到民進黨現在拋棄了，你要執意送進立法院嗎？」

蘇貞昌堅定地說，「我不會退回」，要請立院同意，組織法規定，有黨籍不超過三分之一，執行職務時也必須務實超越黨派；王育敏打斷，直批蘇貞昌民調不是最低，只會更低，政治動作不會得到民眾的青睞。

王育敏指出，現在的社論跟社會評論，在蘇貞昌事隔10幾年回到行政院，支持度不如前行政院長賴清德，上任之後沒有衝出成績，「蔡英文說你輸過，知道輸在哪裡，中選會人事任命案，你真的知道輸在哪裡？」

蘇貞昌則強調，他非常尊重民意的決定，自己歷經很多失敗，覺得勝利並非終點，失敗也非末日，民意決定完全尊重。