彈性放假「不補班」、勞動節全台放？蘇貞昌：一步一步來

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌日前出席立法院總質詢時被問及，過年連續「放9天」的可能性，蘇貞昌當時強調，若要固定放9天，會以「挪假」方式進行，等到妥善研究後才會宣布。蘇貞昌26日備詢時再被問及，有沒有可能日後彈性放假「不補假」，還有勞動節能否不要區分身分「全國放」，蘇貞昌對此回應，應該一步一步來。

民進黨立委蔣絜安日前表示，台灣勞工工時全世界第4高，建議可以比照中國十一長假、日本黃金週，讓台灣民眾可以固定有比較長的年假，親朋好友共聚外，還可帶動食衣住行的消費、活絡經濟，可否責成人事行政總處，研究農曆過年固定連續放假9天的可行性，蘇貞昌當時表示，可以以「挪假」方式研究，待研究妥當後對外公布。

民進黨立委莊瑞雄26日進一步指出，為了達成連假而彈性放假的日子，一年也不過兩、三天，雖然有人認為會造成台灣競爭力衰退，但他覺得沒那麼嚴重，其他比台灣假日多的國家多的是，他問，「連續放假不用補班」的可能性高不高。蘇貞昌回應，「一步一步來」，他表示，要先讓大家可以接受，例如九天連假可以先用挪假方式進行。

此外，莊瑞雄也質疑，他認為台灣的勞動節有問題，為何只有部分勞工可以放假，這樣並不合理，他問蘇貞昌今年能否變成「全國一致都放假」，勞動部長許銘春表示，內政部才是主責機關，莊瑞雄強調，他是站在人民權益方向思考，希望政府好好思考，「這個歷史會留名，不會有人認為你們是為了討好民眾」。

▲蘇貞昌出席立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）