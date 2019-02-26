批勞動節「特定勞工放假」是分化　全教總籲改全國放假一天

▲勞工示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

5月1日是國際勞動節，全世界有近百個國家於這一天全國放假，我國也將5月1日定為勞動節，但是只有適用勞基法的「勞工」放假。全國教師工會總聯合會今（26日）天召開記者會表示，這不僅是全世界獨特規定，也分化勞動價值，更造成諸多不便，建議政府修訂「紀念日及節日實施辦法」，將勞動節改為全國放假一日。

全教總指出，五一勞動節是紀念全美勞工聯盟為爭取每日工作8小時而發起的罷工行動，紀念的本意是團結各國勞工，為良好的勞工生活品質而努力，因此全世界約有80個國家將5月1日定為國定假日，有些國家例如英國、美國、加拿大，雖非於5月1日放假，但仍有全國放假的勞動節，可見得勞動節採全國放假是國際趨勢，但我國的勞動節卻區分適用勞基法的勞工放假，其他則不放假的模式，把「適用勞基法的勞工」當成一種特殊行業。

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全教總表示，我國獨特規定影響所及，明明同為「受僱用，從事工作獲取工資」的公務員、教師、受僱醫師、保姆、私人駕駛、個人看護等等，成了「非勞工」或「特種勞工」，其中隱含的分化或歧視，完全悖於勞動節的意義，也是一種貶抑勞工的做法。

▲全教總爭取所有行業勞動節都放假。（圖／全教總提供）

另外，勞動節有上千萬勞工放假，但仍有近百萬人沒有放假，這種不一致也確實造成民眾生活的不便。全教總進一步舉例，父母放假，子女仍要上課，少了家庭活動的時間，或者子女的托兒所、幼兒園放假，父母卻仍要上班而產生困擾；公務機關、學校又因為公務員、教師不放假，但適用勞基法的工友、臨時人員、派遣人員放假，也會造成運作上的困擾。「與其形成困擾，不如全國放假，一同紀念勞動節。」

全教總指出，我國目前的節日主要規定在內政部的「紀念日及節日實施辦法」，對於勞動節明定在第5條第2項第2款「勞動節：勞工放假」；所謂的勞工，依勞基法的定義是「謂受雇主僱用從事工作獲致工資者」，依此解釋，凡是受僱於人，從事工作而領有工資者皆是勞工，因此公務人員、教師、受僱醫師、保姆、私人駕駛、個人看護等都是勞工，理應在勞動節也放假一日，但長期將勞工限縮為「適用勞基法勞工」的情況下，不僅把勞工的定義狹隘化，也有違反勞動基準法定義之嫌。

全教總認為，不論是從理論面或生活面，在勞動節這一天都應該全國放假，不僅是對所有勞動者的尊重，也是和世界同步的具體做法，「倘若不予修改，繼續讓特定勞工放假，不僅是分化勞動者，也會讓世界看笑話！」