快訊／政院提名前雲林縣長李進勇任中選會主委

▲前雲林縣長李進勇。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

行政院發言人Kolas Yotaka25日表示，行政院提名前雲林縣長李進勇為中選會主委，將函送立法院審查。另外，海洋委員會政務副主委由海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授莊慶達接任；而農業委員會常任副主委黃金城轉任政務副主委。

Kolas表示，李進勇曾任台灣花蓮、宜蘭、台中地方法院法官、立法委員、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程委員會副主委、法務部政務次長、交通部政務次長及雲林縣長。

Kolas強調，李進勇擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務工作，行政歷練非常完整，相信能帶領中選會做好執行選務，推動改革。

在新任的海委會莊慶達副主委方面，Kolas表示，他的學歷為台大農業經濟系學士、美國內布拉斯加州立大學林肯分校農業與資源經濟系碩士、北卡羅萊納州立大學經濟系博士。經歷包括：海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任、海洋大學海洋事務與資源管理研究所長、海洋大學應用經濟研究所長、農委員會漁業署諮詢委員、內政部營建署諮詢委員、「永續海岸推動服務團」委員、台灣漁業經濟發展協會理事長、台灣農村經濟學會理事長等。

Kolas指出，新任的農委會政務副主委黃金城先生，學歷為國立中興大學獸醫學系、美國威斯康辛大學病毒學博士。曾任農委會家畜衛生試驗所所長、農委會技監、屏東農業生物技術園區籌備處主任，並自105年6月起擔任農委會常任副主委。