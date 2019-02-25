　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／政院提名前雲林縣長李進勇任中選會主委

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼雲林縣長，李進勇。（圖／李進勇競選團隊提供）

▲前雲林縣長李進勇。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

行政院發言人Kolas Yotaka25日表示，行政院提名前雲林縣長李進勇為中選會主委，將函送立法院審查。另外，海洋委員會政務副主委由海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授莊慶達接任；而農業委員會常任副主委黃金城轉任政務副主委。

Kolas表示，李進勇曾任台灣花蓮、宜蘭、台中地方法院法官、立法委員、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程委員會副主委、法務部政務次長、交通部政務次長及雲林縣長。

Kolas強調，李進勇擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務工作，行政歷練非常完整，相信能帶領中選會做好執行選務，推動改革。

在新任的海委會莊慶達副主委方面，Kolas表示，他的學歷為台大農業經濟系學士、美國內布拉斯加州立大學林肯分校農業與資源經濟系碩士、北卡羅萊納州立大學經濟系博士。經歷包括：海洋大學海洋科學與資源學院永續島嶼中心主任、海洋大學海洋事務與資源管理研究所長、海洋大學應用經濟研究所長、農委員會漁業署諮詢委員、內政部營建署諮詢委員、「永續海岸推動服務團」委員、台灣漁業經濟發展協會理事長、台灣農村經濟學會理事長等。

Kolas指出，新任的農委會政務副主委黃金城先生，學歷為國立中興大學獸醫學系、美國威斯康辛大學病毒學博士。曾任農委會家畜衛生試驗所所長、農委會技監、屏東農業生物技術園區籌備處主任，並自105年6月起擔任農委會常任副主委。

ET快訊
雲端最有錢／投資型VS.自用型　2019房市是誰的主場？
華航機師偷吃還射後不理　小三嗆「保險套送警局」當街互打
奧斯卡得獎名單／漫威首度拿獎！《黑豹》奪最佳服裝設計
不斷更新／奧斯卡即時得獎名單

關鍵字：李進勇,雲林,中選會,行政院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌「一支掃把也要打」　嚴德發：會戰到最後一兵一卒

晚宴等不到吉隆坡市長！又被2議員放鴿子　韓國瑜嘆：尊重對方決定

柯文哲說「台灣當兵浪費時間」　嚴德發：希望多了解國軍現況

三重立委補選號次出爐　鄭世維2號、余天抽3號喊：OK啦！

快訊／政院提名前雲林縣長李進勇任中選會主委

中時民調／三重鄭世維39.3％領先余天33.2％　藍營有望拿4席

韓國瑜被打壓？晚宴苦等不到吉隆坡市長　台商：行程太高調

出訪星馬大成功！韓國瑜談定「1億農漁產訂單」　兌現承諾好爽

談妥1億訂單後　馬來西亞代表拿出「這個回禮」讓韓國瑜都笑了

韓國瑜出訪蔡政府搞小動作？　總統府：韓市長想太多了

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

王心凌-最勇敢的甜蜜教主　出道16年「就只是愛唱歌」

蘇貞昌「一支掃把也要打」　嚴德發：會戰到最後一兵一卒

晚宴等不到吉隆坡市長！又被2議員放鴿子　韓國瑜嘆：尊重對方決定

柯文哲說「台灣當兵浪費時間」　嚴德發：希望多了解國軍現況

三重立委補選號次出爐　鄭世維2號、余天抽3號喊：OK啦！

快訊／政院提名前雲林縣長李進勇任中選會主委

中時民調／三重鄭世維39.3％領先余天33.2％　藍營有望拿4席

韓國瑜被打壓？晚宴苦等不到吉隆坡市長　台商：行程太高調

出訪星馬大成功！韓國瑜談定「1億農漁產訂單」　兌現承諾好爽

談妥1億訂單後　馬來西亞代表拿出「這個回禮」讓韓國瑜都笑了

韓國瑜出訪蔡政府搞小動作？　總統府：韓市長想太多了

跟監目睹妻牽小王進摩鐵　綠帽夫80萬賠償金還是全飛了

慘！民生社區淪為「招租一條街」　50公尺就有一間店面空置

世籃資格賽／亞洲最後4席產生　日、菲、伊朗、約旦出線

飛飛念英文…指著毛毛蟲脫口「3個字」　 黑人一聽笑翻！

【不斷更新】奧斯卡得獎名單／《羅馬》奪最佳外語片

驚艷！屏東縣枋寮林家喜三兄妹　種出「紅龍芒果」

108年學測成績出爐！　各科5標成績一覽表看這邊

竊賊「釣」線偷香油錢　2信眾目擊...1人聊天拖延1人報警

蘇貞昌「一支掃把也要打」　嚴德發：會戰到最後一兵一卒

費城人還沒搞定哈波合約細節　未來幾天將是關鍵期

「看三X啦!」醉男買臭豆腐不爽被瞄　揮拳毆少年...父護子持安全帽反擊

政治熱門新聞

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市..

談妥1億訂單後　馬國「回禮」讓..

成功訪星馬　韓國瑜談定1億大訂..

韓國瑜拿下1億訂單　喜列3大意..

立委補選民調　鄭世維領先余天6..

訪以色列　柯P：台灣當兵都浪費..

韓國瑜出訪蔡政府搞小動作？　府..

李佳芬出訪「顧健康」　柯P：什..

快訊／政院提名前雲林縣長李進勇..

行銷台中　最美主持人白嘉莉返台

近5成民眾不滿蘇貞昌表現　藍委..

「水鬼」結訓！海龍蛙牌直接釘入..

蘇貞昌看到蔡阿嘎　問「他凍蒜了..

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票..

更多熱門

相關新聞

近5成民眾不滿蘇貞昌表現　藍委批民進黨

行政院長蘇貞昌上任屆滿一個多月，媒體針對蘇貞昌上任表現進行民調，滿意度僅40.28%，不滿意度達49.48%近五成。據媒體報導，國民黨立委吳志揚認為，才一個多月看不太出執政績效，但如果民進黨繼續搞政治的話，民調滿意度可能會是他的最高點。

蘇貞昌看到蔡阿嘎　問「他凍蒜了吼？」

影／兩岸若開戰　蘇貞昌：剩掃帚也會周旋到底

同婚合法成微博熱搜關鍵字

挑戰總統大位？賴清德：316之後再說

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

國小作業難倒家長　一條線神破解

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

未婚小媽溺殺嬰　鄰嘆：可以給我養

27歲女6年狂墮胎17次　子宮剩一層紙薄

王心凌出道16年宣布「好消息」！

談妥1億訂單後　馬國「回禮」讓人笑了

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面