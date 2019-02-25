李進勇17小時前換大頭貼：若順利就任中選會主委　會改善選務　





▲前雲林縣長李進勇換上新大頭貼，獲得許多網友稱讚「帥」。（圖／翻攝自李進勇臉書粉專）

政治中心／綜合報導

行政院發言人Kolas Yotaka25日表示，行政院提名前雲林縣長李進勇為中選會主委，將函送立法院審查。這是自2000年政黨輪替後，19年來首位具有黨籍身份的中選會主委，對此，李進勇25日表示，覺得很榮幸，也具有挑戰性。

Kolas指出，李進勇曾任台灣花蓮、宜蘭、台中地方法院法官、立法委員、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程委員會副主委、法務部政務次長、交通部政務次長及雲林縣長。李進勇擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務工作，行政歷練非常完整，相信能帶領中選會做好執行選務，推動改革。

在2000年政黨輪替後，歷任中選會主委，依序為黃石城、張政雄、賴浩敏、張博雅、劉義周、陳英鈐，均無黨籍，一旦立法院同意任命，李進勇將成為自2000年政黨輪替、2009年法制化後，第一位擁有黨籍身分的中選會主委。

對於行政院提名，李進勇證實有此事，他表示，非常榮幸獲得行政院提名，期待在立院審查時，向大家說明和報告，盼能獲得立院支持。

李進勇也表示，這項工作非常具有挑戰性和意義，因為去年九合一大選流程飽受各界批評，若能就任，將改善選務作業，稍後會在虎尾鎮文科路1263號的正直辦公室向外界做說明。