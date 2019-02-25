花蓮觀光大使添生力軍　觀光媽祖婆賴瑟珍受聘揹情人袋

▲目前擔任台灣旅遊交流協會理事長的賴瑟珍從花蓮縣長徐榛蔚手中接下聘書及情人袋，受聘為花蓮縣觀光文化大使。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

繼張善政及吳萼洋先生受封花蓮縣觀光文化大使後，花蓮縣觀光文化大使又添一生力軍。目前擔任台灣旅遊交流協會理事長的賴瑟珍從花蓮縣長徐榛蔚手中接下聘書及情人袋，期許未來能透過她的人脈，促進花蓮的觀光產業發展，帶動花蓮旅遊風潮。

賴瑟珍曾任交通部觀光局長、台灣海峽兩岸觀光旅遊協會董事長、華膳空廚董事長、台灣觀光協會會長等重要職務，在觀光界累積豐沛人脈，目前為台灣旅遊交流協會理事長。而在擔任台灣觀光協會會長期間，舉辦「台灣美食展-玉食台灣」，她本人就特別前往花蓮找尋台灣墨玉雕製的精緻器皿，對花蓮有很深的情感。

賴瑟珍於卸任觀光局長時曾表示，來是偶然，走是必然，這次毅然決然接下花蓮縣觀光文化大使的新職務，覺得人生又一個偶然，她說，雖然已經退休兩年了，但和兩岸、日韓及東南亞等觀光界人士都有聯繫，將善加運用這些人脈及資源，協助花蓮的觀光業邁向國際，先前也跟縣長徐榛蔚討論過這個想法，縣長也樂見其成。

徐榛蔚重申，擔任花蓮縣觀光文化大使的資格條件須為本地人或是熱愛花蓮的新移民，並具有知名度與花蓮有連結性的公眾人物，同時這項職務為榮譽制且為無給職，需要每周在個人網絡平台上分享有關花蓮的觀光文化資訊。

徐榛蔚對花蓮未來的觀光發展寄予厚望，期待大使們能共同為振興花蓮觀光貢獻心力，未來花蓮也將舉辦兩岸美食文化論壇、夏戀嘉年華及紅面鴨FUN暑假等各項活動，期許觀光大使能大力推廣宣傳，為花蓮帶來新的旅遊能量。