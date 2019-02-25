彰中4人學測4科滿級分　他跳舞鍛鍊好體能熬夜讀書也不怕

▲大學學測成績於今日公布。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

108年大學學測成績於今（25）日揭曉，今年起「大學多元入學方案」申請入學首度由必考5科改為選考，且最多參採4科，國立彰化高中、國立彰化女中、私立精誠中學學生學測成績表現亮眼，但呼應「終結放榜新聞」，他們都尊重學生的決定，不強迫學生接受採訪。

彰化高中5科滿級分共2人、74級分3人、73級分2人、72級分4人、71級分8人、70級分9人，4科滿級分共4人、55級分以上者93人，各科成績優於全國之頂標與前標標準。

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彰化女中任4科滿級分2人，自然組55級分以上52人，社會組55級分以上59人，均可達頂尖國立大學標準。

精誠中學5科滿級分共3人，4科60級分者共10人，5科者70級分以上共22人，4科56級分以上者共8人，皆可達醫學學系或台大其他科系錄取標準。

▲照片左起彰化高中家長會長劉信昇先生，學生李冠佑、王創進、劉軒禎、廖致暉，最右是校長王延煌先生。（圖／彰化高中提供）

關於雄女所發起的終結放榜新聞事件，彰化高中認為，為人師長，也不願孩子因為受訪而被迫將身家公諸於世，如果動人的故事足以激勵人心，如果原本窮困的家庭因此得到奧援，相信閱聽大眾不會自限於套用成功模板，也能判別資訊爆炸的時代應該如何擷取想要的材料。

彰化高中在徵求學生同意後，5科滿級分的王創進同學分享，他從南郭國小資優班畢業後，沒有刻意超前學習、沒有從眾拚私中、沒有考取數理資優班，憑藉著不輟的努力，在導師特別加強國語文寫作的特訓下，面對學測更有信心。王創進的同班同學、4科滿級分的劉軒禎則說到，他3年都參加熱舞社，高二成果發表會前，每天都勤練舞，他坦言當時確實不易兼顧學業，但天天鍛鍊練就好體能，到了高三學測前完全不怕熬夜的挑戰。

5科滿級分的廖致暉同學身兼美術社社長與彰化縣全國語文字音字形高中學生組競賽的代表，在高三學測前榮獲全國第6。4科滿級分的李冠佑則認為，自言入學成績並不特別突出，憑藉著按步就班的學習，設定目標奮力前行，和其他三人一樣還沒有選定想要申請的校系，但是他自信父母會完全支持他未來的發展。



▲彰化高中校長王延煌受訪，希望各界能重視招生選才的變革，也看到各校因應之道和考生選考後值得探討的效應。（圖／彰化高中提供）

另外，精誠中學校長郭伯嘉也特別提醒，因應今大學多元入學方案五選四，同學們在科系選擇應對上要更小心，而且競爭也會更激烈，因此接下來輔導志願選填相對艱鉅，除了呼籲考生要以性向為主，也期許學生要謹慎面對接下來的挑戰。