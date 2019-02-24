雄女聯手雄中宣布「拒絕放榜」！校長簽字曝背後原因…　中一中有意見

▲高雄女中發起「終結放榜新聞」連署。（圖／資料照）



生活中心／綜合報導

大學學測25日即將公布成績，高雄女中學生發起「終結放榜新聞」連署，雄女校長林香吟直指，因去年指考「黑馬」馮女與落榜「學霸」雄中男友分手新聞發酵，兩校討論後認同此運動，因此決定不再召開放榜記者會。教育部也肯定學生訴求方向，將在全國性會議中倡議，建中、北一女考慮跟進，不過台中一中校長則認為，民眾也有知的權利，反對的學生不能一味要校方全盤接受。

「拒絕成功模板，停止製造神話！」雄女學生發起「終結放榜新聞」，認為放榜新聞再製升學主義對成功的想像，扼殺學生多元的自我實現可能，對外發放網路投票，不僅獲得台北市議員邱威傑、人本教育基金會等聲援，私校工會理事長尤榮輝響應，批評很多學校把升學成績當業績，但學生表現絕對不只有智育，教育單位應勇於改變，避免社會扭曲發展。

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▲雄女校長簽字連署「拒絕放榜新聞」，曝光背後原因。（圖／翻攝「風狗浪．港都學生思潮」臉書）



教育部肯定學生訴求方向，學校應讓學生探索、開發興趣和潛能，安排媒體採訪也應尊重學生意願，保護學生隱私，國教署長彭富源表示，將在全國性局處長、校長、主任會議中倡議。

「拒絕放榜」運動很快就獲得熱烈響應，雄女率先連署，校長林香吟說，近日馮女和學霸男友分手的新聞發酵，有學生來找她連署並談起此事，校方因此和雄中討論，認同此運動，已經決定今後學測、指考等放榜後不再開記者會，頂多統一發放官方版新聞，待雄中決定跟進後，兩校將聯手對外宣布。

對此，中一中已經發出「學測成績揭曉記者會」採訪通知，校長陳木柱受訪時表示，多元社會有不同看法、主張，都應尊重；而媒體有新聞自由，也有義務告知，民眾有知的權利，學校提供開放平台，如果整個社會輿論都認為不需要，放榜新聞就勉強不來。反對的學生也要尊重願意受訪的學生，不能一味要求校方全盤接受，否則就發動抗議，這會變成一言堂，不想受訪學校不會強迫，「彼此尊重才是正確的價值觀」。

陳木柱舉例，2016年畢業生徐瑞伯獨飛阿布達比參加紐約大學阿布達比紛向的面試，成功錄取，他就積極希望媒體受訪，找學校幫忙安排，甚至在求學半年後返台又主動聯絡受訪，分享成功經驗。

「終結放榜新聞」發起人之一的雄中生歐孟哲23日在校門口受訪，他很難過媒體探問學生隱私，讓台大馮女和學霸分手案攤在社會議論，更不滿放榜新聞強化升學主義。他希望學校不要再介入、仲介放榜新聞的生產，媒體勿再報導滿級分人數、拿成績比較，也不要探詢學生隱私，編寫成考試滿級分的故事等。

▼雄中討論後也打算跟進。（圖／資料照）

