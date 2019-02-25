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亮麗大眼+飄逸長髮　屏東美女顧問頒獎給女警2人都吸睛

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▲美女顧問頒獎給霹靂嬌警　兩人亮眼外表全場吸睛▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警分局警友會問頒獎給恆春警分局二月有功人員。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警分局近日舉行2月「聯合勤教」，由警友會顧問頒獎給破案有功人員，其中美女顧問陳以安頒獎給恆春警分局「霹靂嬌警」李怡茹，由於兩人均擁有亮麗大眼、飄逸長髮、身材纖細的甜美模樣，成為全場焦點。

這項會議由副分局長林明泉主持，為獎勵該分局員警維護地方治安的辛勞，由警友會顧問親自頒發查（破）各類刑案及警局業務評比榮獲第一名等績優人員，以激勵員警工作士氣。

▲美女顧問頒獎給霹靂嬌警　兩人亮眼外表全場吸睛▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳以安頒獎給李怡茹，兩人甜美長相成為焦點▼顧問頒將給有有功人員。

▲美女顧問頒獎給霹靂嬌警　兩人亮眼外表全場吸睛▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

其中最引人注目的莫過於美麗的陳以安顧問親自頒獎給本分局霹靂嬌警李怡茹，目前任職建民所警員李怡茹氣質出眾，以剛柔並濟的特質，幫助轄區弱勢族群，更破獲多起刑事案件，警友會顧問陳以安頒獎給李怡茹時，由於兩人均擁有亮麗大眼、飄逸長髮、身材纖細的甜美模樣頓時成為全場焦點，更引薟網友熱烈討論。

警友會顧問表示，警友會最主要的功能，就是在各位不怕危險、勇敢鬥智、辛苦為社會付出時，用最具體的行動和『警察』站在一起。這次頒獎除表揚員警勇於任事、認真負責外，警友會將會繼續做恆春分局所有員警的後盾，也鼓勵員警持續為打擊犯罪、維護社會治安而努力。

副分局長林明泉非常感謝各界警友對警察工作的支持，並向員警們表達辛勞慰勉之意，更希望藉由公開表揚各項工作表現績優單位及優異同仁，來激勵每位同仁都能秉持標竿學習的精神，將轄內治安、交通等各項工作給做好，不負民眾期待。

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關鍵字：屏東恆春警察陳以安李怡茹

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