中美談判落幕A股暴漲！上證指數成交額達2.1兆

▲中美在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面取得進展。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

第七輪貿易談判落幕，中方稱「取得實質性進展」，美方則推遲上調關稅計劃。消息一出，大陸股市紅滾滾，截止下午2點50分，上證綜指漲超5.30%，達2952.81點；滬市成交額達4467.56億元（約新台幣2.1兆）；深市成交額5508.33億元（約新台幣2.5兆），股民們「樂開花」。此外，創業板指漲5.28%，站上1533.25點。

▼ 上證指數。

第七輪貿易談判落幕，中方稱「取得實質性進展」，美方則推遲上調關稅計劃。消息一出，大陸股市紅滾滾，截止下午2點50分，上證綜指漲超5.30%，達2952.81點；滬市成交額達4467.56億元；深市成交額5508.33億元，股民們「樂開花」。此外，創業板指漲5.28%，站上1533.25點。

大陸股市25日開盤後，滬深股市繼續放量上漲，三大股指漲幅超過2%。滬指截止下午2點50分，為2952.81點，漲5.30%；深成指收9111.48點，漲5.32%；創業板收1533.25點，漲5.28%。

此外，成交量也也繼續放量，滬市成交額達4467.56億元，深市成交額達5508.33億元。而在上一交易日2月22日，滬深兩市全天總計成交6222.14億元，其中滬市成交2645.19億元，深市成交3576.95億元。

▲華為首款5G摺疊螢幕手機Mate X，要價新台幣8萬元。（圖／記者洪聖壹攝）

陸媒指出，盤面上來看，計算機板塊、非銀金融板塊、電子板塊、有色金屬板塊等漲幅居前。值得注意的是，繼華為24日發佈5G摺疊螢幕手機「HUAWEI Mate X」後，25日的5G板塊掀起「漲停」潮。

海通證券認為，目前從政策導向、外圍環境、投資者信心等多個角度都在持續積極變化；當前處於利空真空期，很多投資者擔心的經濟基本面波動和上市公司盈利波動還沒有顯現，所以預期3月份市場依舊會保持做多氛圍。

中信證券認為，在風險因素釋放、多項政策形成合力以及金融穩預期增強的綜合作用下，反彈行情有望延續，建議投資者把握高確定性的成長板塊及受益政策及漲價提振的主題性機會。