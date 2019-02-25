中美貿易談判完結篇「未成定局」　牛彈琴：有可能再談1、2次





▲中美貿易談判很有可能「還有續集」。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

第七輪中美貿易談判於美東時間24日落幕，但後續還有「再談」可能，具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」指出，這次談判結束釋放出三個訊號，包括談判進入最後階段、取得重大突破，以及中美領導人將再次會面；且中美貿易談判落幕很有可能再談1至2次才會迎來「完結篇」。

根據了解，由中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴領軍，與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在北京舉行第6輪的中美經貿高級別經貿會談15日落幕，雙方敲定本周21至24日在華盛頓進行經貿談判。

▲中美第七輪談判高級別磋商兩表，,劉鶴,萊特海澤,姆努欽。（圖／新華社）

牛彈琴指出，經過四天超長時間的博弈，北京時間25日凌晨，中美最新一輪磋商在華盛頓結束，在最後一天中午，雙方團隊的午餐都是快餐，草草吃完，繼續談。

根據《新華社》報導，雙方在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。在此基礎上，雙方將按照兩國元首指示做好下一步工作。

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▲美東時間21日登場的第七輪中美貿易談判。（圖／路透）

面對這樣的談判結果，牛彈琴分析，談判已進入最後階段，開始準備協議文本，且此次的談判結果有別於第六倫僅稱「認真落實」，改為更明確的「進一步落實協議文本」，因此基本上可以肯定談判已接近尾聲，雙方已經在討論協議文本，最後出爐的將是「協議」不是備忘錄。

不過經過一年的打打談談，貿易戰就要落幕了嗎？牛彈琴指出，不到最後時刻，變數依然存在。縱使談判取得重大突破，涉及多個領域，美國總統川普（Donald Trump）也用「富有成果」來描述這次談判，雙方在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上都取得實質性進展；但若最終再出現變故，那所有成果又是一風吹，「美國大豆，那對不起，肯定還得爛在美國倉庫裡」。

▲劉鶴與中方代表團成員。（圖／路透）

面對結果仍存在變數的可能，牛彈琴分析，中美兩國沒說是否要進行下一輪磋商，這可以理解為談判已接近尾聲，「當然，也不排除再談一、兩次」，且這次談判確實關係重大，必須向雙方最高領導人匯報，「一些最棘手的問題，可能還要他們來定奪」，因此判斷，川習會將在不久後登場。

牛彈琴指出，根據川普在Twitter上的發言，「正在海湖莊園準備他和中國最高領導人的峰會，締結協議」，「假如進展順利，未來一兩週會有大消息」，從以上PO文推斷，一個歷史性事件將可能在稍後不久發生，中美領導人將再次會面，地點很有可能是在海湖莊園，屆時將會是見證兩國經貿關係的歷史性時刻。