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中美貿易談判迎來好轉　陸A股收盤大漲　最高增幅4.7%

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▲▼ 中美第七輪談判,高級別磋商,劉鶴,萊特海澤,姆努欽。（圖／新華社）

▲僵持不下的中美貿易談判迎來好轉契機。（圖／新華社）

記者蔡浩祥／綜合報導

僵持不下的中美貿易談判迎來好轉契機，加上年初大陸A股持續走高。今（25日）三大股指早盤皆開高，上證綜指中午收盤時直逼2900點、漲幅近3％，創業板指也收復1500點、漲幅4.74%

新華社今發布「元首共識引領中美經貿磋商加速相向而行」評論，指中美談判在一系列具體問題上取得實質性進展；美國總統川普也在推特上宣布將延後3月1日上調大陸輸美商品關稅的計劃。

綜觀A股表現，首先，上海證券交易所綜合股價指數（滬指）開盤報2838.39點，中午暫收2897.35點，漲幅3.32%，成交量人民幣2754.65億元（人民幣，下同）。

▲陸A股大跌　人行行長：主要受情緒影響「投資者應冷靜」。（圖／視覺中國）

▲大陸A股揮別去年低迷，農曆年後開盤持續走高。（圖／視覺中國）

其次，深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）開盤報8804.97點，中午暫收9018.90點，漲幅4.25%，成交量3530.37億元。

再來是漲幅最高的創業板指，開盤報1487.30點，中午暫收1525.27點，漲幅4.74%，成交量986.84億元。

券商分析，中美貿易磋商的最新進展帶來利多，A股1月初以來持續上漲，上證綜指自1月初至今漲幅超過15%，在資金面和政策面對股市支持下，A股目前為多頭走勢。

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關鍵字：中美貿易戰,大陸,A股

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