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好市多驚現「秒殺新神物」！他跟風排隊35分鐘竟一吃大讚

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▲▼ 好市多新神物 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲近日好市多新品「芋頭奶油酥」大爆紅，1盒15入299元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

消費中心／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，儘管得繳交年費才能購物，但因常推出新產品，仍讓民眾依然趨之若鶩。繼厚奶茶、草莓大福到紅豆麻糬奶油酥後，好市多最近一款甜點「芋頭奶油酥」也是大爆紅，有些分店常上架就被秒殺，甚至還有網友為了它排隊35分鐘。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，他假日到中壢店購物時，逛到麵包區發現一堆人在排隊，還好奇問了排隊中幾位民眾在排什麼，沒想到排在第一位的先生卻回答說，「我也不知道，看到人家排，我就跟著排」。

▲▼ 好市多新神物 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 好市多新神物 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

該名網友說，「最後問一位先生，他也說不清楚，走過來排一群人，跟著大家排一定不會錯。然後我就不知道在排什麼的情況下跟風排了35分鐘，快輪到我時才知道是芋頭酥，結完帳立刻吃了2個，酥酥的微甜，好吃～」

而此PO文也引起其他網友熱議，「烤過很香很好吃」、「新莊店完全不用排隊，好吃！」、「烤過好像會比較好吃」、「這芋頭酥確實值得排隊等候」、「哈哈，中壢好市多，我昨天本來要排，可是....想到人那麼多就算了」、「昨天中和完全不用排，而且我看到很多庫存在裡面」。

不過，也有網友認為說，「個人覺得很甜啊⋯⋯內餡很空虛」、「有點甜不錯吃⋯，但還不到好吃到花時間排隊的意願」、「我覺得還好，吃多了就膩了」、「每人口味不同，不必跟隨別人追風」、「我覺得有點過甜，並沒有像大家說的不會很甜」。

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關鍵字：好市多,Costco,量販,賣場

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