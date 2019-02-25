通緝噁爛男埋伏YouBike站　鹹豬手尾隨襲胸圖書館當休息站

記者張君豪／台北報導

曾有性騷擾前科遭法院通緝的邱姓男子，在萬華區騎車尾隨女子伸出鹹豬手偷襲，犯案後騎機車逃逸，警方鎖定他可能再來轄內重施故技，西園路派出所長下令全區警員熟記這名鹹豬手色狼的長相特徵，並且密集排班到邱男習慣逗留的圖書館巡邏，果不其然在23日下午，警網順利在圖書館旁當場逮捕準備騎車離去的邱姓色狼。

▲邱姓男子犯案前習慣到圖書館休息，警守株待兔抓人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲邱姓男子犯案前習慣到圖書館休息，警守株待兔抓人。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示，落網的邱姓男子（48歲、有性騷擾前科）目前為新北地方法院通緝中，他於本月20日中午12點多，在萬華區東園街35巷旁YouBike租借處，尾隨一名路過女子並從後伸出鹹豬手觸摸對方胸部、臀部。女被害人不敢相信自己大中午的當街遭人碰觸私敏部位，當場嚇得花容失色。事後女子不甘受辱向警方報案。

警方調閱監視器和清查性騷擾犯罪人口資料，很快鎖定邱姓男子犯案，但邱嫌因遭法院通緝目前居無定所，靠著機車通勤往返新北板橋和台北市萬華區犯案。案發地萬華警分局西園所長黃升揮要求所內同事背熟邱嫌長相特徵，並密集排查巡邏警網到圖書館附近巡邏，果然在23日下午3點多看到邱姓男子來圖書館逗留，警方立即將他逮捕歸案。

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