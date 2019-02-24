4歲女童胃破裂！醫一看「長短腳」心痛　意外揭鬼父母變態施虐

▲新北地檢署。（圖／資料照）

社會中心／綜合報導

新北市一名4歲女童日前因胃部破裂開刀住院，結果醫生檢查後，發現女童營養不良，還曾因骨折未治療導致長短腳，因此通報家暴中心，沒想到竟揭開父母狠心施虐。新北地檢署調查後，認定雙親涉嫌虐待，23日依妨害幼童發育、傷害及強制罪嫌將2人起訴。

根據《自由時報》報導，女童是家中次女，2017年6月遭父親用腳狠踹，導致胃部破裂送醫。醫生開刀時，確認女童胃部有8公分的傷口，不料事後檢查竟發現女童1年前曾骨折，而且未受妥善治療及照顧，因此導致長短腿、體重過輕。

當時女童透露，傷勢是被爸爸打的，醫師懷疑女童受虐，進而通報家暴中心。但家暴中心關切後，女童媽媽似乎仍不以為意，同年8月替女童洗完澡後，不僅讓女兒全裸，還將女童雙手用衣物綁在衣櫃門把上，隨後出門購物，只留女童及7歲小姊姊在家。

當天晚上，住處附近發生停電，7歲小姊姊忍不住跑出去向鄰居求助，讓女童遭裸體綑綁一事徹底曝光。

女童父親到案後辯稱，女兒之所以胃部破裂，是他不小心跌倒坐在次女肚子上，至於長短腳部分他並不清楚。他強調，他和妻子養育3名子女，經濟狀況很差，平時得打3份工維持家計，根本沒空理睬孩子哭鬧。

女童母親則說，有次發現次女膝蓋、大腿紅腫，手指還疑似因跌倒骨折，但她認為沒大礙，所以並未帶孩子就醫。至於將次女綁在衣櫃上，丈夫看到後也沒特別阻止。

營養不良的部分，2人強調每次都有給女童吃東西，是女童自己吃了就吐。但檢方根據心理鑑定師、醫院及警方紀錄，認為父母倆疏忽照顧，害得女童終身長短腳，生長也比同齡孩童緩慢，已涉嫌虐待，23日依妨害幼童發育、傷害及強制罪嫌將2人起訴。

目前女童已被安置到寄養家庭，不僅體態健康許多，比從前開朗，連應答能力也有所進步。