世界非物質文化遺產在南投！　純木造「泰順廊橋」今開通

記者丘秝榕、馬叔安、黃麒文／台北－南投報導

來自浙江溫州的「泰順廊橋」落地南投於23日開通，泰順廊橋具有聯合國認證「世界非物質文化遺產」價值，整座橋沒有半根鐵釘，全靠工匠以榫卯結構搭建，全長共43.5公尺，橋面上還有月下老人神位，祝福每位過客都能順心如意；預計在正式開通後能為南投縣帶來觀光人潮，成為打卡新熱點。

落地南投的「泰順廊橋」是在立委許淑華斡旋之下，由溫州市捐贈。橋梁開通典禮現場，由溫州非物質文化中心副主任季海波主持圓橋踏橋儀式，並於10點左右由剪綵嘉賓共同揭牌。

▲南投縣「泰順廊橋」。（圖／記者馬叔安攝）

隨著季海波宣布圓橋儀式開始，嘉賓們行至廊橋中央，由曾家快釘下最後五顆竹釘，同時現場嘉賓在季海波的領號下，依次高呼風調雨順、國泰民安、五谷豐登、共同發展、民族復興。隨後，在鞭炮聲中，嘉賓們分別向廊橋兩側拋灑由紅豆花生等谷物組成象征福氣的「八寶」。

▲「泰順廊橋」開通典禮中，曾家快釘下最後五顆竹釘。（圖／翻攝直播畫面）

南投縣長林明溱表示，「南投與這將是兩岸交流最密切的兩個單位，這座廊橋於2017年動工2019年完工，整座橋沒有任何一根鐵釘，具有600多年歷史，未來會變成南投縣的歷史文化」。「非常感謝浙江的各單位，對南投縣的熱誠，兩岸一家親，血脈相連，要多交流，多促進兩岸的感情」。「南投縣是最認同九二共識的，希望兩岸能更有好的交流，讓觀光客到南投縣旅遊，希望每年能增加100萬觀光人次，到國民黨縣市旅遊」。

▲浙江溫州的「泰順廊橋」。（圖／CFP）

這座「泰順廊橋」是由「泰順廊橋」傳承人曾家快率領團隊建造，建橋材料「原汁原味」從溫州運到南投再搭建組裝，於2017年10月開工，2018年10月上梁，是「浙江記憶」首個重點工程。整座廊橋以木拱結構為主，橋身以榫卯結構搭建，沒使用半根鐵釘。

「泰順廊橋」外觀造型參照泰順縣西暘鎮的「西洋橋」為模板設計建造，總長43.5公尺、木拱跨度28公尺、寬5.5公尺，採用三重檐結構，兩端橋頭設亭，離水面高度20公尺，完全以中國木拱橋傳統營造技藝建設，廊橋橫跨清水溪兩岸，可遠眺集集大山，廟體上有月下老人神位；是在溫州以外興建的第一座「泰順廊橋」。

▲南投縣「泰順廊橋」。（圖／記者馬叔安攝）

在泰順各種造型的廊橋中，以這種「編梁木拱橋」最具文物價值，被橋梁學術界稱為「古老概念的現代遺存」，是中國傳統木構橋梁中技術含量最高的種類，也是世界橋梁史上獨一無二的類型。2009年10月，「木拱橋傳統營造技藝」被聯合國教科文組織列入《急需保護的非物質文化遺產名錄》。

▲南投縣「泰順廊橋」開通典禮現場百葉龍演出。（圖／記者馬叔安攝）

浙江「泰順廊橋」圓橋交接儀式23日於集集武昌宮前舉行，南投縣長林明溱、立委許淑華出席通橋儀式現場，大陸方面則有浙江省文化藝術交流促進會副會長許澎、溫州市半屏山兩岸文化發展促進會顧問諸葛啟釧、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會秘書長黃曉雲等來賓到場。