▲桃園首座「中路二號社宅」受理申請，首三日逾600民眾遞件。（圖／住宅發展處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府住宅發展處24日指出，「桃園中路二號社會住宅」自20日起受理申請，首三日申辦民眾踴躍，已逾600名民眾遞件。住宅發展處說，中路二號社會住宅位共212戶住宅單元，3月5日受理申請截止後，預計4月至7月間辦理政策戶評點排序、一般戶抽籤、看屋、選屋、簽約、公證等作業，最快今年9月入住。

住宅發展處莊敬權處長表示，中路二號社會住宅基本申請條件為18歲以上中華民國國民；設籍桃園市滿一年或於桃園市就學、就業；家庭成員於基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅；每人每月平均所得低於新臺幣5萬1,023元；不動產總價值低於540萬元；未申請社會住宅、租金補貼、包租代管者。如想申請政策戶，則須另檢附住宅法第4條經濟或社會弱勢相關證明。

▲▼桃園首座「中路二號社宅」受理申請，首三日逾600民眾遞件。（圖／住宅發展處提供）



中路二號社會住宅租期以3年為一期，得續租1次，合計為6年；未來實際入住之民眾，可使用住宅發展處已開發完成的智慧化管理系統，即時看到社區公告、線上報修、租金繳納情形等。另為協助入住民眾搬家、家具、家電、家飾等需求，住宅發展處已著手與優良業者進行洽談，將建立社宅好夥伴專區提供入住民眾以優惠價格提供產品及服務。

位於桃園市桃園區力行路296、298號的中路二號社會住宅，共212戶住宅單元(含政策戶64戶、一般戶148戶)，政策戶租金5,700元起，一般戶租金7,250元起，民眾於受理申請期間，可至桃園市政府2樓川堂、龜山住宅發展處辦公室送件，或至桃園市社會住宅申租管理系統線上申請，減少現場排隊時間。