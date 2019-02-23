爆肝昏迷越南媳醒了　睜開眼「看到4年未見的爸爸」淚水盈眶

▲黃女越南父親（右一坐者）到移民署桃園服務站申辦依親。（圖／馮玉英提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「醒了！醒了！」望著爆肝昏迷多日，奇蹟清醒的黃姓越媳，同事們淚如雨下，她醒來的那個瞬間，睜開眼竟看見日思夜夢，4年未見的越南父親，出現在病榻前，黃姓越媳的淚水，不由主的在眼眶中打轉，她強忍「大大的肚腹」不適，謝謝父親從越南遠道來台灣照顧她。

住在桃園的黃姓越籍多年前，在丈夫過逝後，一肩扛起照顧婆婆和2名兒女的責任，因身體無法負荷長年一人做二份工作，而在年初一爆肝病倒送醫，於重度昏迷多日經院方轉院治療後，竟在日前奇蹟式的醒來！

桃園市越配權益促進會理事長馮玉英說，協會Line群組約有百位姐妹，平時以越文或中文互通訊息，互送聯誼交流和關懷等連繫。黃姓越媳在醫院昏迷訊息經群組發出後，姐妹們熱心捐款為黃女遠在越南的父親買機票，來台探望女兒；黃女今年62歲的父親獲悉，心急如焚火速趕抵台灣。

或許是父愛的呼喚，黃父來台數日後，黃女竟奇蹟醒來。黃女的好同事黃素蘭說，黃女相當乖巧，不太多話，總是默默做事，同事獲悉其病倒，至醫院探望看到其重度昏迷病榻，想到其長年獨扛家計從不喊苦、言累，都相當不捨！而醫生23日查房時說，黃女現在的腹水很嚴重，這幾天會安排幫她抽腹水，然治療的方式無論是洗肝或換肝，都要龐大留療費用，恐黃女台灣或越南家人都無力負擔！

▲黃女治病需龐大醫療費用，桃園好同事及越南姐妹，發動捐助，籲善心人士可將捐款逕匯黃女帳號。（圖／黃素蘭提供）

由於黃女清醒後需家人長期照顧，馮玉英感謝移民署桃園服務站主任林萬益協助，為黃女父親申辦依親，讓黃父能暫居台灣三個月，照顧女兒。由於黃女病倒之初，婆婆原拒絕接受外界捐助，現基於黃女治療費用龐大，已同意接受各界關懷和捐助。欲幫助黃女的善心人士可逕將捐款匯入黃女帳號：戶名：黃氏秋貞、帳號243- 20- 049 -856-2華南銀行壢昌分行