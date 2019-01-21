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廢墟變黃金！新竹巨城貼10年前後對比照　網友：不可思議　

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▲新竹巨城購物中心。（圖／翻攝新竹巨城購物中心官方粉絲團）

▲新竹巨城購物中心PO出前後10年對照，新竹人超有感。（圖／翻攝新竹巨城購物中心官方粉絲團）

時尚中心／綜合報導

最近網路時興10年前後照片梗，在新竹地區業績優異的Big City巨城購物中心，也在粉絲團PO出10年前後的對照，跟10年前「風城購物中心」相比，雖然建築物沒有什麼變化，但人潮與熱鬧程度卻是差很多，引發網友熱烈留言，直呼：「這個10年好有感！」

Big City遠東巨城購物中心在2012年開幕，前身為風城購物中心，風城在開幕時曾號稱為東南亞最大的購物娛樂中心，總樓板面積破10萬坪，可惜因為物販與動線規劃不良，經營狀況大量負債，內部店家開始撤資，甚至遭到斷電，經過3次拍賣由SOGO取得經營權，才有了全新的面貌。

▲新竹巨城購物中心,風城購物中心。（圖／翻攝維基百科）

▲風城購物中心規劃不良，導致經營不善。（圖／翻攝維基百科）

SOGO團隊接手後以Big City遠東巨城購物中心為名經營，除了進駐SOGO百貨之外，還陸續引進快時尚、無印良品、量販店與電影院等，多元的物販跟娛樂吸引許多年輕人與家庭客，短短3年營業額就突破1百億元，2017年上半還創下打卡數全台第2名，僅次於桃園機場。

▲新竹巨城購物中心,風城購物中心。（圖／翻攝維基百科）

▲換成新竹巨城購物中心，才變得生氣蓬勃。（圖／翻攝維基百科）

Big City遠東巨城購物中心以大型的美式購物商場，讓新竹地區民眾的購物生活有更多選擇，之後也帶動了更多大型購物商場與OUTLET的風潮。

10年前後的照片一PO出，就吸引了破7000多個讚，許多網友也在底下留言，除了回憶風城購物中心的生活之外，也表示「有巨城真好」、「真的很不可思議」、「已經記不起來十年前的樣子了」、「超神奇～～廢墟變黃金」。

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關鍵字：新竹巨城,Big City,巨城購物中心,新竹,風城,風城購物中心

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