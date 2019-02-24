　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

救援物資想入境！委內瑞拉向平民開槍近300傷　群眾怒丟石頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼一名男子在委內瑞拉與巴西的邊境處向軍方投擲石塊。（圖／路透）

▲一名男子在委內瑞拉與巴西的邊境處向軍方投擲石塊。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）23日宣布與哥倫比亞斷絕外交關係，國際援助物資正等待輸往國內，但他誓言要阻止這些協助。哥倫比亞外交部長表示，委國向邊境附近的示威者發送催淚瓦斯和橡膠子彈，至少285人受傷，其中37人必須住院治療。

CNN報導，委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）先前在哥倫比亞邊境發表談話，敦促外界繼續努力引進援助物資。此舉被馬杜洛視為挑釁，他除了關閉橋梁也派軍守在邊境，至少285人在抗議中受傷。另外，軍方22日開槍還造成2死。

▲▼委內瑞拉靠近哥倫比亞的邊境城鎮烏雷尼亞，爆發嚴重警民衝突。（圖／路透）

▲委內瑞拉靠近哥倫比亞的邊境城鎮爆發嚴重警民衝突。（圖／路透）

疑似抵擋不住民眾的示威，至少60名委內瑞拉軍隊成員23日逃離了馬杜洛的政權。有抗議者高呼「我們想要工作」，試圖跨越邊境，但卻被催淚瓦斯攻擊，於是他們也向軍隊扔石頭。

國際特赦組織呼籲，委國應停止襲擊國民，「對人民的武裝攻擊是嚴重侵犯人權的行為，也違反國際法。」在首都卡拉卡斯的一場集會上，馬杜洛則維持強勢態度，除了斷絕與哥倫比亞的關係，更以軍事行動威脅美國。

面對外界質疑，馬杜洛否認委國存在人道主義危機，提供援助物資則是美方的陰謀。他23日要求大家動起來，透過推特表示，「都走上街頭，以良心和喜悅捍衛我們的獨立吧。」他不忘批評瓜伊多是小丑、「美國傀儡」。

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。（圖／路透社）

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

「我的耐心已經用盡，無法容忍哥倫比亞政府對委國的侵略。」馬杜洛措詞嚴厲，同時警告美國如果敢進攻，就會受到武裝力量的回擊。

美國已向哥倫比亞邊境城鎮提供援助物資，包括食物與衛生用品，其他國家如加拿大、英國與德國等也都加入。哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）23日表示，這些堆積的物資應該被允許進入委國，「我們要求以和平的方式進入委內瑞拉領土，讓有需要的人可以受益。」

►►「外交官24小時內快滾！」馬杜洛宣布：委內瑞拉與哥倫比亞斷交

►►委內瑞拉邊境爆衝突…鎮暴警射橡膠彈　3大橋守軍「倒戈」

ET快訊
白沙屯媽祖神轎狂搖「衝入濁水溪」腳印奇蹟浮起！原因有玄機
淹死男嬰棄屍草叢…2月後變白骨　21歲媽：怕未婚生子曝光
土水師傅鞋髒不敢進超商！「龍井小7妹」暖舉客差點落淚

關鍵字：委內瑞拉,馬杜洛,瓜伊多,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度再爆假酒94人死亡、百人住院　貧窮工人悲歌喝到吐

救援物資想入境！委內瑞拉向平民開槍近300傷　群眾怒丟石頭

快訊／亞馬遜Prime Air失事！波音767貨機墜毀海灣　機上3人全失聯

「外交官24小時內快滾！」馬杜洛宣布：委內瑞拉與哥倫比亞斷交

委內瑞拉邊境爆衝突…鎮暴警射橡膠彈　3大橋守軍「倒戈」

崇拜《沉默的羔羊》漢尼拔　男大生「爆頭碎屍」同學…吃了他的肝！

災難前兆？環太平洋狂捕「地震魚」漁民看呆！　「3米大王烏賊」日本驚現蹤

過鴨綠江了！金正恩專列通過「中朝友誼橋」　晚間駛入丹東　

慧眼看天下／獨家專訪川普核心智庫　剖析美中台情勢

北韓放棄核武真心嗎？　金正恩「不願孩子一生帶著核彈密碼」

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

印度再爆假酒94人死亡、百人住院　貧窮工人悲歌喝到吐

救援物資想入境！委內瑞拉向平民開槍近300傷　群眾怒丟石頭

快訊／亞馬遜Prime Air失事！波音767貨機墜毀海灣　機上3人全失聯

「外交官24小時內快滾！」馬杜洛宣布：委內瑞拉與哥倫比亞斷交

委內瑞拉邊境爆衝突…鎮暴警射橡膠彈　3大橋守軍「倒戈」

崇拜《沉默的羔羊》漢尼拔　男大生「爆頭碎屍」同學…吃了他的肝！

災難前兆？環太平洋狂捕「地震魚」漁民看呆！　「3米大王烏賊」日本驚現蹤

過鴨綠江了！金正恩專列通過「中朝友誼橋」　晚間駛入丹東　

慧眼看天下／獨家專訪川普核心智庫　剖析美中台情勢

北韓放棄核武真心嗎？　金正恩「不願孩子一生帶著核彈密碼」

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去哪惹

吳宗憲媽摸紅包憂心問「最近好嗎」　打開一看⋯竟是200萬支票　

印度再爆假酒94人死亡、百人住院　貧窮工人悲歌喝到吐

《還願Devotion》499玩3小時到底值不值？劇情難忘堪比「互動式電影」

莫蘭迪色熱潮不退！霧面「灰藍紫挑染」柔焦髮色超仙　染完瞬間顯白

迪士尼公主原始草圖服裝設定　反派艾莎頂大冰柱頭飾、全身動物皮草

教士還是想要哈波　但現在更傾向簽賽揚左投凱戈

華聞快遞／湖北稅務系統2018年辦理各項稅收減免5400億元

高雄—平潭快輪固定開航　今抵平潭銷售額破1.1億

柯文哲批「搞台獨又募兵制」　林濁水：始作俑者不是陳水扁？

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

國際熱門新聞

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

災難前兆？環太平洋連現地震魚、..

傳金正恩：不願核武與孩子共存

亞馬遜Prime Air波音7..

學沉默羔羊　男大生吃掉同學的肝

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

兒子2歲還不會走　狠母暴怒活活..

委內瑞拉邊境爆衝突　3守軍倒戈

芭蕾妹跳舞張腿　網見這片全驚呆

委內瑞拉總統宣布：與哥倫比亞斷..

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭..

慎入！他忍鼻塞兩年　竟是鼻孔長..

電車癡漢當眾強吻少女「摸胸下體..

更多熱門

相關新聞

亞馬遜Prime Air波音767貨機墜毀

美國亞馬遜「Prime Air」一架波音767貨機23日從佛羅里達州邁阿密飛往德州休士頓途中，意外墜毀，機上載有3人，目前生死不明。美國聯邦航空總署（FAA）表示，這台貨機與塔台失去聯絡，墜毀於德州阿納瓦克（Anahuac）附近，正在調查失事原因。

委內瑞拉總統宣布：與哥倫比亞斷交

委內瑞拉邊境爆衝突　3守軍倒戈

小豬孤身待廢墟　搬空全部不帶牠走

曾說大狗才MAN　被躺大腿後愛上吉娃娃

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

快訊／5566第4位團員合唱《無所謂》　

網激推！好市多「懶人新神物」

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母變態凌虐

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」

5566開唱當晚…王少偉發文了！

日河流驚現3.4公尺深海大烏賊

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫寫真」

多年感情就此結束...男走進女友住家　含淚上吊死在她的臥房

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹

插畫家「超直白」認了整型！

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面