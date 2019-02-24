救援物資想入境！委內瑞拉向平民開槍近300傷　群眾怒丟石頭

▲一名男子在委內瑞拉與巴西的邊境處向軍方投擲石塊。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）23日宣布與哥倫比亞斷絕外交關係，國際援助物資正等待輸往國內，但他誓言要阻止這些協助。哥倫比亞外交部長表示，委國向邊境附近的示威者發送催淚瓦斯和橡膠子彈，至少285人受傷，其中37人必須住院治療。

CNN報導，委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）先前在哥倫比亞邊境發表談話，敦促外界繼續努力引進援助物資。此舉被馬杜洛視為挑釁，他除了關閉橋梁也派軍守在邊境，至少285人在抗議中受傷。另外，軍方22日開槍還造成2死。

▲委內瑞拉靠近哥倫比亞的邊境城鎮爆發嚴重警民衝突。（圖／路透）



疑似抵擋不住民眾的示威，至少60名委內瑞拉軍隊成員23日逃離了馬杜洛的政權。有抗議者高呼「我們想要工作」，試圖跨越邊境，但卻被催淚瓦斯攻擊，於是他們也向軍隊扔石頭。

國際特赦組織呼籲，委國應停止襲擊國民，「對人民的武裝攻擊是嚴重侵犯人權的行為，也違反國際法。」在首都卡拉卡斯的一場集會上，馬杜洛則維持強勢態度，除了斷絕與哥倫比亞的關係，更以軍事行動威脅美國。

面對外界質疑，馬杜洛否認委國存在人道主義危機，提供援助物資則是美方的陰謀。他23日要求大家動起來，透過推特表示，「都走上街頭，以良心和喜悅捍衛我們的獨立吧。」他不忘批評瓜伊多是小丑、「美國傀儡」。

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）



「我的耐心已經用盡，無法容忍哥倫比亞政府對委國的侵略。」馬杜洛措詞嚴厲，同時警告美國如果敢進攻，就會受到武裝力量的回擊。

美國已向哥倫比亞邊境城鎮提供援助物資，包括食物與衛生用品，其他國家如加拿大、英國與德國等也都加入。哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）23日表示，這些堆積的物資應該被允許進入委國，「我們要求以和平的方式進入委內瑞拉領土，讓有需要的人可以受益。」

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