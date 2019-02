快訊／亞馬遜Prime Air失事！波音767貨機墜毀海灣　機上3人全失聯

▲美國亞馬遜「Prime Air」貨機示意圖,非此次失事班機。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

美國亞馬遜「Prime Air」一架波音767貨機23日從佛羅里達州邁阿密飛往德州休士頓途中,意外墜毀,機上載有3人,目前生死不明。美國聯邦航空總署(FAA)表示,這台貨機與塔台失去聯絡,墜毀於德州阿納瓦克(Anahuac)附近,正在調查失事原因。

綜合外電報導,該雙引擎貨機從邁阿密起飛,於中午12時45分許墜毀於納瓦克(Anahuac)附近的特里尼蒂灣(Trinity Bay)。救援單位趕緊前往現場,發現水面上可看見飛機碎屑及一些貨品,包括亞馬遜配送的女裝和紙箱等。

FAA官員表示,目前也不知道失事的確切原因,該貨機於休士頓的喬治布希洲際機場(George Bush Intercontinental Airport)東南方約50公里處就與塔台失去聯繫,接著得知飛機墜毀,但尚未找到倖存者或遺體,「很有可能無人倖存,因為飛機整體墜毀!」

海岸警衛隊派出多艘小艇與直升機,在現場進行救援搜索,試圖找到沉沒的飛機、黑盒子和任何倖存者,經過幾個小時後,部分貨機殘骸在特里尼蒂灣北方找到。據了解,失事貨機自2017年4月開始為電商亞馬遜(Amazon.com)提供送貨服務(Prime Air)。

