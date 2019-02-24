快訊／亞馬遜Prime Air失事！波音767貨機墜毀海灣　機上3人全失聯

▲美國亞馬遜「Prime Air」貨機示意圖，非此次失事班機。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國亞馬遜「Prime Air」一架波音767貨機23日從佛羅里達州邁阿密飛往德州休士頓途中，意外墜毀，機上載有3人，目前生死不明。美國聯邦航空總署（FAA）表示，這台貨機與塔台失去聯絡，墜毀於德州阿納瓦克（Anahuac）附近，正在調查失事原因。

綜合外電報導，該雙引擎貨機從邁阿密起飛，於中午12時45分許墜毀於納瓦克（Anahuac）附近的特里尼蒂灣（Trinity Bay）。救援單位趕緊前往現場，發現水面上可看見飛機碎屑及一些貨品，包括亞馬遜配送的女裝和紙箱等。

FAA官員表示，目前也不知道失事的確切原因，該貨機於休士頓的喬治布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）東南方約50公里處就與塔台失去聯繫，接著得知飛機墜毀，但尚未找到倖存者或遺體，「很有可能無人倖存，因為飛機整體墜毀！」

海岸警衛隊派出多艘小艇與直升機，在現場進行救援搜索，試圖找到沉沒的飛機、黑盒子和任何倖存者，經過幾個小時後，部分貨機殘骸在特里尼蒂灣北方找到。據了解，失事貨機自2017年4月開始為電商亞馬遜（Amazon.com）提供送貨服務（Prime Air）。

Image of the 767 plane crash in Chambers County, east of Houston. https://t.co/dQIO0yoHsj pic.twitter.com/16afzHBcrT — KHOU 11 News Houston (@KHOU) 2019年2月23日