華聞快遞／湖北稅務系統2018年辦理各項稅收減免5400億元

▲湖北省。（圖／CFP）

《湖北》湖北稅務系統2018年辦理各項稅收減免1180億元

2018年湖北省稅務系統及時落實各項稅收優惠政策和減稅降費措施，共辦理各項稅收減免1180億元（人民幣，下同，約新台幣5400億元），其中，落實2018年出台的減稅政策新增減稅近200億元（約新台幣915億元），減稅力度為歷年之最，切實減輕了企業稅負，激發了市場主體活力，收到「減負、惠企、利民」效應。（新華網）

《廣東》深圳關區單月進口自貿協定貨物超80億元

深圳海關22日提供的統計數據顯示，2019年1月份，深圳關區進口各優惠貿易協定項下貨物貨值84.6億元（人民幣，下同），比上年同期增長36.9%；關稅優惠8.7億元，同比增長21.8%。櫻桃、龍眼、葡萄、藍莓等鮮水果是深圳關區自貿協定進口貨物的「寵兒」。（中新社）

《上海》金山十三個產業項目集中開工

金山區日前舉行產業項目集中開工暨上海臨港金山先進製造業基地二期項目奠基儀式，臨港金山先進製造業基地二期、花王（上海）化工、信達藥業等13個產業項目集中開工，畝均投資強度616萬元（人民幣，下同），預計畝均產值904萬元。（新華網）

《北京》北汽簽約助推北京產業扶貧

北京市「扶貧支援辦」與北汽集團簽署精準扶貧戰略合作框架協議，後者在未來企業戰略佈局、投資規劃等方面，將優先考慮落地本市扶貧協作和支援合作的7省區90個縣級地區，在產業扶貧、就業扶貧、消費扶貧、人才智力扶貧、公益扶貧等諸多領域發揮示範引領作用。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）

《吉林》長春市今年重點推廣15項種植技術

長春市農委獲悉，今年長春市種植業將重點推廣15項技術，加快適合長春市種植業科技成果轉化步伐。農戶經營規模小、技術應用成本高、耕地缺乏養護質量下降、化肥農藥投入居高不下、淺耕淺作、不能蓄水保墒，這些都是當前長春市農業生產和技術應用過程中存在的問題。為破解這些問題，市農委組織相關專家就發展規模經營、提升種植效益等進行了論證，研究了推廣技術。（新華網）

《海南》海南省將多措合力打擊壟斷和不正當競爭

省市場監管局指出，今年海南省將深入推進競爭政策實施，打造公平競爭的制度環境，採取系列舉措嚴厲打擊壟斷和不正當競爭行為。（中新社）

《湖北》湖北全面推行節肥、節藥、節水等生產技術

湖北省農業農村廳指出，我省今年推進農業投入品減量行動，全面推行節肥、節藥、節水等綠色生產技術，推動農業綠色發展和高質量發展。（中新社）

《福建》福建外貿進出口1195億元 首月增速高出全國3個百分點

據福州海關統計，2019年1月，福建省外貿進出口1195億元（人民幣，下同），比2018年同期增長7.4%。其中，出口779.6億元，同比增長16.9%，高出全國平均增速3個百分點。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）