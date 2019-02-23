　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰氣炸「開貨車鑽過」：這是笨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／台中報導

台中潭子一名屋主近日早上要出門，赫然發現一輛銀色現代（Hyundai）轎車橫停在家門口， 由於該處為住家兼工廠，裡面空地停有大貨車需要進出，「霸王車」堵住路口，導致無法整常出入，未料報案後，因對方並無違規，警方無法拖吊，讓他氣得投訴痛罵「這是笨的問題」、「笨人都看得出來這是門！」

「這裡是門，這裡是大門耶！這看也知道，笨人看也知道這裡是大門。」屋主接受《東森新聞》訪問，才踏出家門就氣得不得了，因為打開門就看到一輛銀色現代橫檔在門口，裡面的紅色大貨車根本出不去。

▲▼他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰「開貨車鑽」：笨人看也知道是門。（圖／東森新聞、即新聞）

▲▼他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰「開貨車鑽」：笨人看也知道是門。（圖／東森新聞、即新聞）

▲他把車停別人家門口消失3天！屋主崩潰。（圖／東森新聞）

屋主越說越生氣，他認為晚上不出入，車輛臨停都沒關係，但這一輛銀色現代已經停了3天，該處是他的住家兼工廠，進出頻繁，沒想到報警了還是聯絡不上車主，氣憤投訴媒體：「這個是很笨的問題，這裡是大門口，你怎麼有辦法停著就走了，你停了就走太過分了吧？我也要出門賺錢啊，只能打算慢慢開，看能不能開出來。」

屋主說，本來自己也是好心，讓對方停隔夜就走，因為晚上自家也沒有出入，只要早上開走就好，怎麼知道「霸王車」一停就是3天，他一度想用堆高機把車子移開，擔心車子因此受損，反而惹上麻煩，最後只好試著以「高難度」技術把大貨車開出家門。

事實上，現代車並無明顯違規事項，警方也無法請拖吊車，但如果擋在門口私有地上，可以算侵權，公有地則要看是否阻礙道路，若有就是違規。宜蘭縣曾發生過一起案例，有一輛轎車停在別人家門口，屋主報警提告，法官罕見判刑，認為車輛妨害他人通行自由，處拘役20天，可易科罰金2萬元。

▲▼他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰「開貨車鑽」：笨人看也知道是門。（圖／東森新聞、即新聞）

▲▼他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰「開貨車鑽」：笨人看也知道是門。（圖／東森新聞、即新聞）

ET快訊
潛入救援！「穩鵬號殺人喋血」船員全救出　剩凶嫌在船上
冷氣團＋大雨報到！北台狂降到12℃急凍　「全台變天」冷3天

關鍵字：台中,潭子,屋主,現代

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨／女大生遭性侵！走路像鴨2個月沒來...她狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

5點證明你處於「自殺式單身」　寧願魯到死，也懶得擴大交友圈

三重「KTV摩鐵」新開幕！每人110元起在50坪↑豪華房開唱

影／一人嚇退百位飆仔！高雄傳說「鳳山水果妹」　當地人認證：看見必逃

影／台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感...苦嘆「根本沒人來」

影／一人嚇退百位飆仔！高雄傳說「鳳山水果妹」　當地人認證：看見必逃

屋內挖到石油？台中房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網驚：大里耶

跑16間超商搶不到！月光寶盒悠遊卡原價290元　網拍炒到7千元

影／女友房驚見「多腳肉蟲」！苗栗哥一看嚇傻　女網超有感：內雙必懂這苦

他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰氣炸「開貨車鑽過」：這是笨

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

2歲萌娃餵小鹿吃蘿蔔+上禮貌課　「說謝謝才可以吃」...網：融化了

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！　50隻龍蝦＋150oz大肉盤超浮誇

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

宋達民有意生第四胎　洪百榕：我已經收工了！

他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰氣炸「開貨車鑽過」：這是笨

簽賭站易地重啟爐　再遭警強力破獲逮9人起獲毒品

先進運輸系統優先路網3線　採自動駕駛總經費780億

世紀豪賭？　藍營拒為台南捷運3條線背書

無人機空拍與人工智慧結合　為台灣智慧城市立下全新里程碑

台南恐怖街頭殺人！婦人坐椅遭刺　肚破腸流血濺一地

桃園南區扶輪社捐贈冰箱　提供社區關懷據點食材保存

金山區行動服務站啟動　開創服務鄰里新模式

統一發票兌獎APP早鳥下載抽獎活動　中獎名單公布囉

機捷聯外運輸再升級　3月1日啟動深夜「增開往機場服務班次」

「抗議10次也沒用」歐洲議員霸氣宣示：我還是支持民主台灣

29隊都想要的超級工具人　雙城以2年2100萬簽下

讓老媽驕傲！骨感女模拍賣初夜 桃太郎8000萬台幣得標

他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰氣炸「開貨車鑽過」：這是笨

租車幫把妹害賠50萬！他記恨18年殺好友　「這仇不報，跟你同姓」

簽10年3億肥約爽進教士　馬查多喊話：率隊奪冠！

高雄將舉辦「韓包待放」大賽　潘恆旭：草船借箭黃重諺送包子行銷

世界最稀有鹿寶寶誕生！和台灣梅花鹿同款斑紋　坎坷命運也幾乎相同

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡買1送1」大整理　快來一杯為自己充電

國民放棄哈波　老闆：我們不在癡癡等待，祝他順利

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

地方熱門新聞

台南驚傳街頭殺人　婦遭刀刺肚腸..

捐40連號發票　享六福村299..

他門口停車消失3天！屋主崩潰：..

簽賭站易地重啟爐　再遭警破獲

世紀豪賭？　藍營拒為台南捷運背..

先進運輸系統優先路網　採自動駕..

無人機空拍與人工智慧結合　新里..

統一發票兌獎APP早鳥下載中獎..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

新竹沒名雞蛋糕　不管何時都要排

女神百年相遇！大甲、白沙屯媽同..

嘉義縣犬貓免費絕育活動開跑

南投副縣長：兩岸穩定和平對縣民..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

更多熱門

相關新聞

即／北屯雜草火警赫見「男性焦屍」

22日下午1點多，北屯區清水巷25號往上約200公尺處發生雜草火警，台中市消防局獲報到場撲滅火勢，赫然在斜坡處發現一具男性焦屍，已明顯死亡，目前第五分局東山所員警已通知鑑識小組前往現場。

酒駕被抓繼續喝　油漆工2度移送

他被警問幾句話　竟全身直發抖

擴大中部平台　盧秀燕邀3縣市加入

撞分隔島翻車　男：以為已經退酒

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…爸爸送醫亡

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

即／台南刺殺案女嫌曝光！婦中4刀腸子外露

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

蔡：兩岸若開打我們承受第一波　

冷氣團＋大雨變天！北台12℃有感急凍

「狗舔手傷口」患狂犬病！童病發6天後亡

台中最狂汽旅　滑水道就在房間裡

買鹹酥雞！視線全盯長髮妹「2顆球」

曾是一線女偶像　solo發片拜託新人幫打榜

即／穩鵬號船員全救　剩凶嫌在船

KID認了首度缺席《玩很大》！

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

被虧變胖！瑤瑤「超兇自拍」：還是挺可以吧

更多

最夯影音

更多

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸

無良婦科醫生加重麻醉伸狼爪！　妻落淚挺老公：放我們一條活路

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面