他把車停別人家門口消失3天！　屋主崩潰氣炸「開貨車鑽過」：這是笨

地方中心／台中報導

台中潭子一名屋主近日早上要出門，赫然發現一輛銀色現代（Hyundai）轎車橫停在家門口， 由於該處為住家兼工廠，裡面空地停有大貨車需要進出，「霸王車」堵住路口，導致無法整常出入，未料報案後，因對方並無違規，警方無法拖吊，讓他氣得投訴痛罵「這是笨的問題」、「笨人都看得出來這是門！」

「這裡是門，這裡是大門耶！這看也知道，笨人看也知道這裡是大門。」屋主接受《東森新聞》訪問，才踏出家門就氣得不得了，因為打開門就看到一輛銀色現代橫檔在門口，裡面的紅色大貨車根本出不去。

▲他把車停別人家門口消失3天！屋主崩潰。（圖／東森新聞）



屋主越說越生氣，他認為晚上不出入，車輛臨停都沒關係，但這一輛銀色現代已經停了3天，該處是他的住家兼工廠，進出頻繁，沒想到報警了還是聯絡不上車主，氣憤投訴媒體：「這個是很笨的問題，這裡是大門口，你怎麼有辦法停著就走了，你停了就走太過分了吧？我也要出門賺錢啊，只能打算慢慢開，看能不能開出來。」

屋主說，本來自己也是好心，讓對方停隔夜就走，因為晚上自家也沒有出入，只要早上開走就好，怎麼知道「霸王車」一停就是3天，他一度想用堆高機把車子移開，擔心車子因此受損，反而惹上麻煩，最後只好試著以「高難度」技術把大貨車開出家門。

事實上，現代車並無明顯違規事項，警方也無法請拖吊車，但如果擋在門口私有地上，可以算侵權，公有地則要看是否阻礙道路，若有就是違規。宜蘭縣曾發生過一起案例，有一輛轎車停在別人家門口，屋主報警提告，法官罕見判刑，認為車輛妨害他人通行自由，處拘役20天，可易科罰金2萬元。