柯文哲騎自行車「腳不夠長」喊設計不良　新北市府：座椅可調整





▲雙北論壇，柯文哲、陳純敬騎鐵道自行車。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

雙北論壇在23日上午舉行，台北市長柯文哲騎乘深澳鐵道自行車後，受訪時指出「座椅設計有問題」，新北市政府回應，柯市長有所誤會，鐵道自行車座椅是可以調整的，可配合大人與小孩騎乘，事後也已和柯文哲說明，感謝他協助推廣北海岸觀光。

柯文哲在與新北市副市長陳純敬騎「深澳鐵道自行車」後表示，如果他來重新設計，一定設計椅子可以前後面移動，他笑著說，「身高172公分的騎車，腳還不夠長」。但其實鐵道自行車的座椅就和汽車座椅一樣可以前後是可以調整的。

雙北論壇原本規劃雙方首長都出席，沒想新北市長侯友宜在會議開始前夕突然傳出腰傷復發不克出席。對此，柯文哲僅表示，本來在是說在市區找個地方開會，侯友宜說不行，要到東北角、北海岸去觀光，所以今天就特別台北海岸，也順便看看新北市在北海岸風景點的營造。

柯文哲致詞開場便笑說，站在這最先看到是饒慶鈺（前北市府參議、現新北市秘書處長），因為很熟悉。接著，柯文哲表示，雙北合作平台從2015年開始到現在3年多，因為首都生活圈很多業務本來就要互相協調，局與局之間可以互相協調，但是討論到一個程度，透過正式平台能確認簽約，總是好的。