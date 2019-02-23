衝刺2020？Line@改名重新啟動　柯文哲一問三不知

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲在九合一選舉期間活用通訊軟體Line聚集支持者，官方帳號府開設便被「加爆」達到人數上限，獲得廣大迴響。但在選舉結束後隨即禁聲的官方帳號，23日突然復活，要揪粉絲在柯文哲出訪之時也別忘了參加台北燈節。此舉被外界視為要為明年備戰，但柯文哲被問起此事時卻一問三不知，直說要會去查查看，「奇怪，長官都沒說開通。」

柯文哲選戰期間開設LINE@揪朋友，透過通訊軟體彌補組織戰不足之處，選戰結束後，每個群組都停止運作；但23日上午突然重新啟動，裡頭不但將名稱改為「全國揪朋友」，還邀請大家揪朋友進入群組。

媒體23日詢問細節，質疑群組是否動用市府經費？柯文哲一問三不知，他表示自己回去會問問看；媒體追問柯是否在備戰2020？柯說，「不是，常常是這樣…回去再講，我回去問一下這怎麼回事」。

此外，柯文哲母親何瑞英昨天接受廣播節目專訪時表態，若柯文哲不投入2020選戰，就會支持總統蔡英文連任。對此，柯文哲不願多談，僅冷回，「喔！再講吧。」

▲柯文哲Line官方帳號最新貼文本停在大選結束後的11月30日。（圖／截取自柯文哲全國揪朋友Line帳號）

▲柯文哲Line官方帳號23日突然「復活」。（圖／截取自柯文哲全國揪朋友Line帳號）