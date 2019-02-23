礁溪下埔排水魚群死亡　初判元凶是水中溶氧過低

▲▼宜蘭礁溪鄉瓦窯橋（下埔排水）附近於22日起陸續有魚群死亡，共約300條死魚，宜蘭環保局現場稽查，水質酸鹼質正常，初判是水中溶氧過低所致。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪鄉瓦窯橋（下埔排水）附近於22日起陸續有魚群死亡，約有300條大小死魚，宜蘭環保局派員稽查，水質酸鹼質正常，初判是水中溶氧過低所致，而宜縣動植物防疫所也派員採集檢體進行檢驗，魚屍檢體經檢驗總氨、亞硝酸鹽亦屬正常範圍內。環保局已請礁溪鄉公所協助進行打撈清理死魚作業，預計於25日清理完畢。

宜蘭環保局表示，有關宜蘭礁溪鄉瓦窯橋（下埔排水）附近於22日起陸續有魚群死亡，該局分別於22日夜間及23日日間至現場稽查，現場粗估死魚數量約300條，因下埔排水主要上游係承接礁溪市區民生污水，周遭無污染工廠排放廢水。

稽查時，現場發現水流極緩，水質檢測結果發現排水上游段pH7.6、下游段pH7.09及支流（十一股溪）pH7.56，均屬正常範圍，但是水中溶氧在排水上游段0.59mg/L、下游段0.39mg/L及支流（十一股溪）0.24mg/L，且現場死亡魚隻多為體型較大之魚隻，故溶氧量偏低初判是造成魚群死亡的主要原因，

另，該局除進行採樣化驗水質COD、SS外，也立即通報動植物防疫所派員採集檢體進行檢驗，魚屍檢體經檢驗總氨、亞硝酸鹽亦屬正常範圍內。

環保局表示，因上游主要排放民生污水，污染物經河川自淨分解將消耗水中溶氧，且適逢冷熱交替使得水中底泥因上下層水溫不均而有翻騰現線，使得底泥中的厭氧氣體浮出，加上該河段水流緩慢，可能導致水中生物因溶氧降低及底泥翻騰等因素而死亡，後續已請礁溪鄉公所協助進行打撈清理作業，預計於25日清理完畢。